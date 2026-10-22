Stefan Milojevic, líder de los Tribuns en España, seguirá en prisión mientras la defensa cuestiona las pruebas de la investigación

Stefan Milojevic seguirá en prisión preventiva después de que la Audiencia Nacional haya rechazado su petición de quedar en libertad bajo fianza. Los magistrados consideran que existe un elevado riesgo de fuga, atendiendo a la gravedad de los delitos que se le atribuyen y a la capacidad económica de las organizaciones criminales con las que presuntamente estaría relacionado.

Milojevic fue detenido en agosto de 2025 en el marco de una gran operación policial contra una presunta red de narcotráfico en Mallorca, que se saldó con la incautación de 687 kilos de cocaína, 2.500 kilos de hachís y 1,5 millones de euros. Desde entonces permanece en prisión provisional mientras avanza la investigación judicial.

La defensa ha vuelto a solicitar su puesta en libertad y sostiene que existen cuestiones procesales pendientes que deben tenerse en cuenta al revisar la medida cautelar. En un escrito presentado ante el Tribunal Central de Instancia al que ha tenido acceso OKBALEARES, reclama que la prisión sea sustituida por una fianza, la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias periódicas ante la autoridad judicial.

Uno de los principales argumentos de la representación legal es la falta de acceso a las grabaciones íntegras de las escuchas instaladas en el domicilio de Milojevic. Según el escrito, el juzgado ordenó el 4 de junio de 2026 la entrega de todos los soportes y el cotejo de las transcripciones, pero la diligencia continuaba pendiente a fecha de 16 de octubre.

La defensa considera que no puede comprobarse plenamente la autenticidad, integridad y contexto de las conversaciones mientras no se facilite el material original. Por ello, pide que las transcripciones cuestionadas no tengan un valor cautelar exclusivo o decisivo para justificar la continuidad de la prisión provisional.

Además, el abogado de Milojevic invoca su nacionalidad española y sus vínculos familiares, personales y laborales con Mallorca para cuestionar que el riesgo de fuga solo pueda neutralizarse manteniéndolo encarcelado. También solicita que se requiera a la unidad policial responsable para que entregue las grabaciones en un plazo máximo de cuatro días hábiles.

La defensa recuerda que Milojevic lleva más de catorce meses en prisión preventiva y reclama una revisión individualizada de los motivos que justifican la medida. Sin embargo, la petición de libertad no implica que se hayan invalidado las pruebas ni que haya concluido la investigación.

Milojevic continúa investigado por su presunta relación con la trama de narcotráfico, mientras la defensa insiste en que se resuelvan las cuestiones pendientes sobre las grabaciones y se valore la posibilidad de aplicar medidas cautelares menos restrictivas. La responsabilidad penal del investigado deberá determinarse en el procedimiento judicial, con respeto a la presunción de inocencia.