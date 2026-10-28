La revolución en el transporte público en Ibiza va a más: ahora buses nocturnos desde los pueblos todos los fines de semana

La revolución en el transporte público en Ibiza va a más: media docena de pueblos tendrán autobús nocturno los fines de semana para ir a la ciudad en una prueba piloto de la línea nocturna N3, que conectará Ibiza con Santa Gertrudis, San Miguel, el Puerto de San Miguel, Portinatx, San Juan y San Lorenzo, con regreso a Ibiza.

Este servicio se prevé que funcione durante todo el año las noches de los viernes, sábados y vísperas de festivo, permitiendo ampliar las opciones de desplazamiento nocturno en transporte público entre la ciudad y diferentes núcleos de población del norte de la isla.

Según los horarios previstos, la línea N3 dispondrá de cuatro salidas desde la estación de autobuses de Ibiza (CETIS), a las 22:00, 23:50, 1:15 y 2:45 horas. El recorrido incluirá paradas en Santa Gertrudis, Sant Miquel, el Port de Sant Miquel, Portinatx, Sant Joan y Sant Llorenç antes de volver a Ibiza.

Con esta prueba piloto, el Consell, liderado por el presidente del PP, Vicent Marí, quiere comprobar el funcionamiento y la demanda de una conexión nocturna que permita disponer de una alternativa de transporte público para los desplazamientos de ocio y otras necesidades de movilidad durante las noches de fines de semana y vísperas de festivo.

Mariano Juan ha señalado que “con esta prueba piloto queremos ofrecer una alternativa de movilidad nocturna a los residentes del norte de la isla, especialmente a los jóvenes, para que puedan desplazarse sin necesidad de utilizar el vehículo privado. Ponemos en marcha el servicio y evaluaremos su funcionamiento para conocer la respuesta de los usuarios y determinar las necesidades de esta conexión».

Por último, el conseller destacó la importancia de mantener el contacto con los representantes municipales, vecinales y comerciales para conocer las necesidades de movilidad de cada zona.

“El nuevo contrato nos permite ir ajustando los servicios y frecuencias. Por eso es importante escuchar a los ayuntamientos, vecinos y diferentes sectores afectados, estudiar sus peticiones e incorporar las modificaciones que sean viables para mejorar el transporte público”, abunda Mariano Juan.

A partir del 1 de noviembre, se mantendrán los servicios de las 21:30 horas de dos de las líneas que conectan Ibiza con el norte de la isla.

Concretamente, se mantendrá este horario en la línea T6, que conecta Ibiza con Sant Llorenç y Sant Joan, así como en la línea A9, que une Ibiza con Santa Gertrudis, Sant Miquel y el Port de Sant Miquel.

De esta forma, los usuarios de estas conexiones continuarán disponiendo de un servicio de noche durante la temporada de invierno, lo que permitirá mantener las posibilidades de desplazamiento en transporte público hacia estos núcleos de población.

Autobús para el IES Balàfia

Otra de las mejoras que entrará en funcionamiento el 1 de noviembre es la adaptación de uno de los servicios que pasan por Sant Llorenç para facilitar el regreso de los alumnos del IES Balàfia una vez finalizada la jornada lectiva.

Esta modificación da respuesta a la petición formulada por las familias del centro, que trasladaron la necesidad de disponer de un autobús con un horario compatible con la salida de las clases.

Con el nuevo ajuste, el autobús saldrá de Portinatx a las 13.40 horas, pasará por Sant Joan a las 13.55 horas y llegará a la parada de Sant Llorenç a las 14.06 horas, coincidiendo con la finalización de las clases del instituto. El servicio continuará hasta Eivissa, donde está prevista la llegada a las 14:41 horas.

Así, los estudiantes dispondrán de una conexión de transporte público que les permitirá volver hacia Ibiza después de la jornada escolar, atendiendo a una demanda que las familias habían trasladado al departamento de Transportes.