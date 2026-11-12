Pulso a la Policía en Son Gotleu: jóvenes magrebíes vuelven a montar el mercadillo ilegal de objetos robados en plena calle

La venta ambulante no autorizada ha vuelto a adueñarse de la vía pública en la barriada palmesana de Son Gotleu. Apenas unas semanas después del último dispositivo policial llevado a cabo en la zona, el mercadillo ilegal montado por marroquíes y argelinos para vender objetos robados ha resurgido con fuerza en la calle Santa Fiorentina.

A lo largo de este tramo urbano, jóvenes de origen magrebí han vuelto a desplegar sobre el suelo y en plena calle un arsenal de productos, compuesto principalmente por grandes cantidades de ropa y calzado. La mercancía se extiende a lo largo de varios metros de vía pública, ocupando de forma masiva el espacio peatonal.

Según cuenta los vecinos, esta invasión del acerado genera graves problemas de accesibilidad y convivencia, impidiendo y dificultando seriamente el libre tránsito de los transeúntes, con especial perjuicio para las personas mayores y aquellas con movilidad reducida que residen o se desplazan habitualmente por este punto de la barriada.

La problemática no es nueva en esta localización concreta. Los antecedentes más recientes se remontan al pasado mes de septiembre, cuando se detectó la aparición de esta misma actividad irregular en la calle Santa Fiorentina. La reiteración de las ventas obligó a actuar a la Policía Local de Palma, que durante el mes de octubre organizó un amplio despliegue en la zona con el objetivo de intervenir y desmantelar por completo los puestos improvisados para restituir el orden y recuperar el espacio público.

Sin embargo, la efectividad del operativo ha durado muy poco tiempo. Tan solo un mes después de aquella intervención de las fuerzas de seguridad, los responsables de la venta ambulante vuelven a desafiar a las autoridades y han regresado al mismo punto, instalando de nuevo sus productos con total impunidad.

Esta rápida reaparición ha reactivado la preocupación y la frustración vecinal. Los residentes aseguran estar cansados de interponer continuas quejas y alertar a la Policía sobre una situación que se repite de manera cíclica, mientras contemplan cómo la calle vuelve a quedar bloqueada y el barrio continúa sufriendo las consecuencias directas de la venta clandestina sin una solución definitiva.