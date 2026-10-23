La portavoz de Vox en Baleares admite que no conoce a la candidata al Congreso de su partido: «Mañana viene Abascal, entiendo que me la presentarán»

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha admitido que no conoce a Maribel Cerezo, la candidata de su partido al Congreso de los Diputados por Baleares en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, que ha sido designada por Madrid.

«No la conozco, así que no tengo una opinión sobre ella», ha respondido al ser preguntada por una valoración de la designación en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este viernes. No obstante, ha confiado en que pueda hacerlo este sábado durante la visita del líder de Vox, Santiago Abascal, a Palma. «Mañana, que viene Abascal, entiendo que me la presentarán y podré hacer una valoración», ha manifestado.

El pasado miércoles Vox anunció que Maribel Cerezo encabezará la candidatura de Vox al Congreso de los Diputados por Baleares, después de que el hasta ahora diputado del partido por las Islas, Jorge Campos, haya anunciado su regreso a la política balear.

Cerezo (1986) es doctora en Ciencia y Tecnología por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el CSIC, y licenciada en Ciencias del Mar. Empezó a militar en Vox en 2019 en La Pobla de Vallbona (Valencia), donde fue regidora entre 2023 y 2024.

La acompañarán en la lista el ex diputado Antonio Salvá como número dos y la vicepresidenta de Vox Baleares, Melina Merki, como número tres.

Pacto con el PP en el Senado

Cuestionada por un posible pacto entre su partido y el PP para no presentarse en determinadas circunscripciones al Senado, ha reconocido que no dispone de información al respecto, aunque no ha descartado.

«Creo que las negociaciones se llevan desde Madrid y, como ha dicho nuestro partido, estaremos a la altura de esta emergencia para echar al peligro de nuestra nación, Sánchez, y este Gobierno infame», ha señalado y recoge la agencia Europa Press.

Cañadas ha recordado finalmente que «ya lo dije, estamos ante una emergencia en España, ante el riesgo de perder una democracia, y tenemos que avanzar en todas las comunidades en las que el PP y Vox tienen una mayoría y a nivel nacional».