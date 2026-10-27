La Policía investiga a radicales de izquierda llegados desde Barcelona y Mallorca en avión y barco para sabotear el mitin de Abascal en Menorca

La Brigada de Información de la Policía Nacional investiga la llegada a Menorca de personas procedentes de Barcelona y Mallorca que habrían participado en los incidentes registrados durante el acto de Santiago Abascal, líder de VOX, en Mahón. Los agentes tratan de esclarecer si los desplazamientos en avión y barco formaron parte de una operación coordinada para boicotear el mitin político y provocar altercados en la isla.

Según fuentes próximas al caso citadas por OKBALEARES, los investigadores rastrean los desplazamientos de los manifestantes identificados durante las protestas y analizan el posible grado de organización de los grupos implicados. Las mismas fuentes apuntan a que los colectivos investigados podrían haber contado con financiación y una planificación previa, extremos que deberán ser acreditados durante las pesquisas.

La investigación trata de determinar si los participantes estudiaron distintos escenarios en Menorca, Mallorca e Ibiza antes de concentrar sus esfuerzos en Mahón. De acuerdo con las fuentes citadas, la isla menorquina habría sido elegida por la supuesta menor presencia policial que esperaban encontrar, una circunstancia que los investigadores deberán esclarecer.

Los agentes trabajan ahora para reconstruir los desplazamientos y determinar qué papel desempeñó cada una de las personas identificadas. Según las informaciones trasladadas por fuentes próximas al caso, no se descartan nuevas actuaciones policiales en los próximos días, en función del resultado de las diligencias.

Los incidentes se produjeron durante la visita de Santiago Abascal a Menorca, donde el presidente de VOX inició su gira por las Islas Baleares. La convocatoria estuvo marcada por momentos de tensión entre los simpatizantes del partido y un grupo de manifestantes que se concentró en las inmediaciones del lugar donde se celebraba el acto.

La Policía Nacional desplegó un dispositivo de seguridad en Mahón para impedir que los manifestantes accedieran al recinto. Los concentrados rodearon la ubicación del mitin y corearon consignas como «No queremos a los fascistas», mientras los asistentes de VOX permanecían en la zona protegida por los agentes.

En el operativo participaron efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR), que bloquearon el paso de los manifestantes y evitaron que alcanzaran el espacio donde se encontraban los asistentes al acto político.

La tensión continuó una vez finalizado el mitin. Según la información publicada sobre los hechos, varios asistentes de VOX se encontraron con dificultades para abandonar las inmediaciones del recinto debido a la presencia de manifestantes que bloqueaban la zona. La Policía Nacional tuvo que intervenir para gestionar la situación y facilitar la salida de los asistentes con seguridad.

Los episodios han puesto el foco sobre la organización de las protestas contra Abascal en Menorca y sobre los desplazamientos de personas llegadas desde otros puntos de Baleares y desde Barcelona. La investigación deberá aclarar si existió una movilización organizada para sabotear el acto de VOX, si hubo financiación y qué responsabilidades individuales pueden derivarse de los incidentes.

Por el momento, las posibles conexiones entre los grupos, la financiación y la planificación previa deben considerarse hipótesis pendientes de confirmación oficial. La evolución de las pesquisas de la Policía Nacional será determinante para esclarecer lo ocurrido durante una jornada marcada por la tensión política en Mahón.