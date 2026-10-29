La Policía denuncia por delito de odio a cuatro separatistas de Arran en Menorca por llevar camisetas con el mensaje ‘M*ta a un guiri’

La Policía Nacional denuncia por presunto delito de odio a cuatro militantes de Arran Menorca por llevar camisetas con el lema M*ta un guiri, allibera una casa’ Las cuatro fueron citadas a declarar en los juzgados de Mahón el pasado mes de agosto.

La denuncia la ha hecho pública este jueves el colectivo antiturístico en sus redes sociales, después de que la Fiscalía haya rechazado el recurso de apelación interpuesto por la organización contra la decisión de iniciar diligencias judiciales.

En el recurso, Arran ponía sobre la mesa la «desproporcionalidad» de la investigación y la «inexistencia» de hechos delictivos. Según han defendido, el lema estampado en las camisetas es «satírico» y «un grito de alerta para poner en evidencia una realidad preocupante en Menorca».

El atestado policial, siempre según la organización, sostiene que un lema atenta contra un colectivo vulnerable. «El artículo 510 del Código Penal fue incluido para proteger minorías que puedan sufrir racismo, homofobia o xenofobia, no para proteger rentistas ni consumidores de lujo», han reprobado.

Con todo, han considerado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado y la Delegación del Gobierno «dejan claro» que «atacarán e intentarán fragmentar a todas aquellas que se organizan para cambiar este modelo productivo».

La plataforma Menys turisme, més vida que ha protagonizado ya varias manifestaciones contra la principal industria de Baleares, ha trasladado su apoyo a Arran Menorca ante esta investigación. «Los turistas no son ningún colectivo vulnerable, hacer frente a la turistificación no es ningún delito», ha señalado en un mensaje en la red social ‘X’.

El año pasado, los cachorros independentistas de Arran realizaron una campaña contra los líderes de la actividad turística en Baleares, incluyendo un video en el que quemaban fotografías de empresarios y políticos frente a una Conselleria de Turisme que acababan vandalizando.

También en otra ocasión atacaron las señales de las fachadas de varias viviendas turísticas, emprendiéndola a martillazos con las cajas de seguridad que guardan las llaves de los inmuebles.