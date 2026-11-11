Pimem califica de «nula» la incidencia de la huelga general en las pequeñas y medianas empresas de Mallorca

La Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) ha calificado de «nula» la incidencia de la huelga general en las pequeñas y medianas empresas, así como entre los autónomos.

La patronal ha subrayado en un comunicado que la huelga «castiga» a las empresas «injustamente», al considerar que «no tiene nada que ver» con un asunto laboral, sino con un tema «estructural y endémico» como es la vivienda.

Según el presidente de Pimem, Jordi Mora, el tejido de las pequeñas y medianas empresas ha continuado trabajando «en su gran mayoría». «Es normal, la estructura y los compromisos no permiten dejar el trabajo y, por tanto, podemos decir, sin saber el grado de acuerdo o desacuerdo en la huelga, que para la gran mayoría de pymes ha sido una jornada normal», ha sostenido.

Desde la patronal han asegurado que entienden la preocupación social y conocen cómo afecta la falta de vivienda a las empresas, pero no comparten la huelga como herramienta de protesta.

Pimem considera que la huelga por la vivienda no la tienen que pagar las empresas al no tener nada que ver con un conflicto laboral y tratarse de un problema estructural del Estado español que implica tanto al gobierno central como a las comunidades autónomas.

«La huelga de la vivienda puede considerarse injusta para las empresas porque estas no son las responsables del problema del acceso a una vivienda digna. Además, una huelga provoca pérdidas económicas, clientes insatisfechos y puede perjudicar a trabajadores que no tienen culpa de la situación. Aunque reclamar viviendas asequibles es legítimo, se deben buscar soluciones mediante el diálogo y acuerdos entre administraciones y pactar legislaciones que pongan fácil acceder a ellas”, según Mora.

Para la patronal, el grave problema de los precios de alquiler o los de compra de inmuebles no pasa por las pymes, sino por tomar decisiones concretas; de ahí que, según la Federación, la huelga no tenga sentido dentro de un contexto empresarial y a pesar de las más que justificadas preocupaciones sociales.

Pimem recuerda que hay propuestas concretas para ayudar a miles de trabajadores y empresas de Mallorca a la hora de llegar a fin de mes y poder hacer frente al alto coste de la vivienda y más allá del debate sobre el suelo disponible y la construcción que se puede hacer en un futuro inmediato.

Entre estas propuestas, la patronal mallorquina ha propuesto deflactar el IRPF con un mecanismo automático y transparente, como hacen Austria o Alemania, empezando por los mínimos personales y familiares; y que el Govern balear haga lo mismo con el tramo autonómico.