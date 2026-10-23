La pérdida de cruceristas en los puertos de Baleares no se frena: un 7% menos hasta septiembre, mientras en el resto de España aumentaron un 2%

La pérdida de cruceristas en los puertos de Baleares no se recupera ni frena: un 7% menos hasta septiembre, en una tendencia a la baja que contrasta con lo que está sucediendo, en el resto de puertos de España, donde este turismo creció un 2%. En Baleares, estos pasajeros llegaron a bordo de 640 buques, un 2,4% menos.

Solo en el noveno mes del año llegaron 327.484 cruceristas al archipiélago, a bordo de 121 cruceros. Entre enero y septiembre, los puertos de Baleares recibieron 1,96 millones de pasajeros de cruceros.

A nivel nacional, el tráfico de pasajeros rozó los 33 millones de movimientos hasta septiembre, lo que supone un descenso del 1,1%, en comparación con el mismo periodo del pasado año.

La caída se debe, principalmente, al retroceso del 2,5% en el número de pasajeros en régimen de transporte, que se limitó a 22,6 millones de desplazamientos, compensado parcialmente por el aumento del 2% en los cruceros, que acogieron a 10,5 millones de personas.

Hay que recordar que Govern y Ayuntamiento alcanzaron en el primer trimestre del año un acuerdo estratégico con las principales compañías de cruceros que operan en Palma. Con una vigencia de cinco años (2027–2031), buscaba consolidar un plan de gobernanza a largo plazo dirigido a promover un turismo sostenible.

El objetivo era lograr una contención que aplane los picos de actividad de temporada alta y desplazarlos hacia la temporada media y baja para garantizar la mejor convivencia posible entre ciudadanos y turistas, priorizando siempre la sostenibilidad medioambiental, la transparencia y una desestacionalización real que aporte valor a nuestras islas durante todo el año.

Incluyendo línea regular y cruceros, el tráfico total en los puertos de Baleares se situó en los 7,9 millones de usuarios, un 3,9% menos en comparación a la registrada en 2025.

El pequeño comercio viene denunciando que la menor llegada de cruceristas debe tenerse en cuenta entre los factores que ayudan a explicar la evolución negativa de las ventas y no solo en los establecimientos de la capital balear.

Muchos de ellos se desplazan durante sus escaleras a diferentes puntos de Mallorca para realizar excursiones, visitar municipios, comercios, fábricas, establecimientos de restauración y otros lugares de interés, por lo que su descenso puede repercutir de forma directa o indirecta en diferentes zonas de la isla.

Tráfico de mercancías

Por otra parte, los puertos de Baleares en este mismo periodo, registraron el tráfico de 16,5 millones de toneladas de mercancías, un 1,4% menos que el año pasado.

La mercancía general se ha contraído un 0,6% en los nueve primeros meses del año, con 11,9 millones de toneladas movidas. La que iba en contenedores, por contra, ha subido en el archipiélago un 4,8%, hasta las 240.602 toneladas.

Los graneles líquidos han descendido un 5,9% hasta los 1,2 millones de toneladas, mientras que los sólidos lo han hecho un 8,5% hasta las 230.642 toneladas.

En el conjunto de los puertos de interés general del Estado se han alcanzado las 420 millones de toneladas de tráfico de mercancías, un aumento del 1,2%.