El Parlament despide a María José Verdú (Vox), primera diputada que fallece en activo en Baleares

El Parlament ha guardado este martes un respetuoso minuto de silencio por la muerte de la diputada de Vox María José Verdú, quien falleció el pasado viernes a los 58 años tras una larga enfermedad. El homenaje, secundado por todos los grupos parlamentarios, ha tenido lugar al inicio del pleno ordinario de este martes, que ha arrancado poco después de las 09.00 horas.

El presidente de Vox y del Parlament, Gabriel Le Senne, ha agradecido a todos los grupos parlamentarios que les hayan hecho llegar sus condolencias por la muerte de la diputada.

Además, y a lo largo de distintos momentos del Pleno, se ha producido un incesante goteo de acercamientos de diputados de todos los partidos a los que fueran compañeros de Verdú en el grupo parlamentario de Vox para expresar sus condolencias a título individual.

Verdú, nacida en Palma en 1968, era diputada en la Cámara autonómica desde 2023. Fue portavoz adjunta del grupo parlamentario, presidió la Comisión de Salud y estuvo al frente de la comisión de investigación del conocido como ‘caso Koldo’.

Desde 2025 formaba parte del Comité Ejecutivo Provincial de Vox Baleares como responsable de gerencia y tesorería y fue regidora en el Ayuntamiento de Bunyola.

Su muerte provocó la reacción de representantes de varios de los grupos políticos con representación en Baleares. Le Senne lamentó la pérdida de «una compañera excepcional y una amiga» y la presidenta del Govern, Marga Prohens, recordó a Verdú como una mujer «afable y cercana, siempre pendiente de los demás» y que siempre tuvo un «trato exquisito» con ella. El líder parlamentario del PSIB, Iago Negueruela, escribió: «Por encima de la política están las personas».

Fuentes del partido de Santiago Abascal han confirmado a OKBALEARES que confían en poder confirmar a Mari Paz Pérez como la persona que ocupará hasta el final de la legislatura el escaño ocupado hasta ahora por Verdú. El asunto hoy aún no está cerrado.