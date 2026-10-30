Palma se rinde al ‘rey del lujo’: Richard Mille aterriza en Mallorca entre motores de leyenda, millones y glamour

Mallorca vuelve a convertirse en el imán irresistible de las grandes fortunas. Esta vez, el desembarco que ha elevado la temperatura del universo VIP tiene nombre propio: Richard Mille, el magnate francés que ha convertido los relojes de lujo en auténticas joyas de culto para multimillonarios. Su llegada a Palma no ha pasado precisamente desapercibida: familia, allegados y altos cargos de su firma han viajado con él para sumarse a una de las citas más selectas del calendario del motor clásico.

Y es que, cuando el lujo llama a la puerta, la isla sabe perfectamente cómo recibirlo. El empresario ha elegido Mallorca como escenario de una convocatoria que promete reunir automóviles históricos, coleccionistas privilegiados y amantes de la mecánica con presupuestos capaces de quitar el hipo. El motivo de este elegante desembarco es el Rallye des Légendes Richard Mille, una exclusiva aventura sobre ruedas vinculada a Peter Auto.

Aquí no hablamos de un simple paseo en coche. La propuesta combina pasión por los coches clásicos, paisajes de postal y ese ambiente reservado en el que cada detalle parece diseñado para marcar la diferencia. La prueba figura en los calendarios especializados entre el 27 y el 31 de octubre.

Mientras tanto, la presencia del empresario añade una dosis extra de expectación a una isla acostumbrada a atraer nombres ilustres y visitantes de alto poder adquisitivo. Porque si algo define el universo, Mille es su capacidad para convertir cualquier aparición en una declaración de exclusividad.

La verdadera dimensión de su imperio se entiende mirando la muñeca. Las creaciones de Richard Mille juegan en otra liga: diseños reconocibles, ingeniería de vanguardia, materiales sofisticados y precios que pueden alcanzar cifras de seis dígitos e incluso superar el millón de euros en determinadas piezas.

La marca apuesta por la escasez como parte de su atractivo. Las estimaciones del sector consultadas por OKBALERAES, apuntan a una producción de alrededor de 6.100 relojes durante 2026, con un precio medio aproximado de 313.000 euros por unidad. Una combinación que convierte cada lanzamiento en objeto de deseo para quienes buscan algo más que consultar la hora.

Aunque la compañía no publica cuentas consolidadas comparables a las de una empresa cotizada, las cifras disponibles dibujan un fenómeno extraordinario dentro de la alta relojería. Su relación con figuras del deporte internacional, entre ellas Rafa Nadal, también ha contribuido a proyectar la marca mucho más allá de los círculos tradicionales de coleccionistas.

En Mallorca, el tiempo no solo se mide en horas: también se mide en exclusividad.

Fotos: Joan Lladó