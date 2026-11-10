Noche de furia en un hotel de Palma: una ecuatoriana enloquecida insulta y agrede a clientes y trabajadores tras emborracharse en el bar

Noche de furia en un hotel de la barriada palmesana de Ses Cadenes. La Policía Local de Palma ha detenido a una mujer ecuatoriana de 34 años que iba bajo los efectos del alcohol por insultar y agredir a clientes y trabajadores de un establecimiento hotelero.

Los hechos se desencadenaron sobre las 23:00 horas del pasado 7 de noviembre tras una llamada de auxilio a la Base del 092 por parte del equipo de seguridad del establecimiento. Según relataron los testigos, la mujer consumía bebidas alcohólicas en el bar del recinto cuando empezó a increpar a otros huéspedes, llegando a derramar un café sobre uno de ellos y a proferir insultos a gritos contra los trabajadores. Al ver su estado, los empleados se negaron a servirle más alcohol. Lejos de calmarse, la clienta acudió a la recepción golpeando el mostrador con violencia.

La situación empeoró cuando los vigilantes de seguridad intervinieron para apaciguarla: la mujer propinó una bofetada a uno de ellos, atacó al segundo golpeándole en la muñeca con la hebilla metálica de un cinturón y les escupió de manera reiterada.

Ante la gravedad del incidente, la dirección del hotel tramitó de inmediato su expulsión formal. La patrulla policial escoltó a la huésped hasta su habitación para que recogiera sus pertenencias. Sin embargo, al llegar a la puerta se negó a entrar. Finalmente, se acordó acompañarla al exterior bajo el compromiso de regresar a la mañana siguiente a por su equipaje, marchándose a pie.

La calma apenas duró cinco minutos. La Base del 092 tuvo que movilizar de nuevo a los agentes de la USEI al mismo complejo: la mujer había regresado y la emprendía a patadas y puñetazos contra las puertas acristaladas de acceso, agrediendo otra vez al vigilante que intentaba frenar su paso.

De esta manera, los agentes de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) procedieron a su arresto inmediato. Tras la instrucción de diligencias en la Sala de Atestados y su remisión al juzgado de guardia, la mujer quedó en libertad con cargos y con la obligación de personarse en sede judicial cuando sea citada.