No habrá impunidad tras la batalla campal de Corea: la Policía prepara detenciones y un operativo permanente para recuperar el control del barrio

La batalla campal registrada en el barrio de Corea, que terminó con un agente de la Policía Local herido por dos disparos efectuados presuntamente con su propia arma reglamentaria, tendrá consecuencias policiales. La investigación avanza y, según fuentes próximas al caso consultadas por OKBALEARES los agentes habrían conseguido identificar a varias de las personas que participaron en los graves altercados, por lo que se esperan detenciones en los próximos días.

La actuación policial no se limitará a esclarecer los hechos ocurridos durante aquella noche. El objetivo es recuperar el control de la zona y evitar que vuelvan a repetirse episodios de violencia, intimidación y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Para ello, se estaría organizando un dispositivo policial permanente en el barrio de Corea, con controles, mayor presencia de agentes y actuaciones específicas contra las actividades ilícitas. Entre las prioridades figuran combatir los puntos de venta de droga, reforzar la vigilancia y garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales.

Los hechos se desencadenaron alrededor de las 20.00 horas, cuando un dispositivo municipal accedió a la zona de Corea para atender las quejas vecinales por la celebración de una barbacoa presuntamente ilegal.

La intervención para retirar las parrillas y un control de vehículos terminó convirtiéndose en un grave episodio de violencia. Según la información publicada sobre los hechos, varios implicados agredieron inicialmente a uno de los agentes y, poco después, una multitud rodeó a los policías.

Los funcionarios recibieron puñetazos, empujones y distintos impactos de objetos, entre ellos botellas y piedras. La situación se descontroló hasta el punto de que fue necesario solicitar refuerzos policiales. En medio de los enfrentamientos, un hombre de 53 años y nacionalidad española habría aprovechado presuntamente el tumulto para hacerse con el arma de uno de los agentes del GAP y efectuar dos disparos.

Un episodio de extrema gravedad que ha situado nuevamente el foco sobre los problemas de convivencia y seguridad en el barrio de Corea, así como sobre las reclamaciones de los residentes que llevan tiempo pidiendo más vigilancia y presencia policial.

La respuesta policial que se prepara pretende ir más allá de las detenciones derivadas del tiroteo. El dispositivo previsto contempla una presencia continuada de la Policía en el barrio, controles y actuaciones dirigidas a impedir la actividad de los puntos de venta de droga, así como a perseguir las infracciones de las ordenanzas municipales.

El mensaje que se pretende trasladar es claro: ningún barrio puede convertirse en territorio al margen de la ley ni determinadas personas pueden actuar con la sensación de estar por encima de las normas.

Las actuaciones deberán desarrollarse con todas las garantías legales y sin criminalizar a los vecinos que viven y trabajan honradamente en Corea, muchos de los cuales reclaman precisamente más seguridad, tranquilidad y presencia policial. La investigación continúa abierta y los próximos días podrían resultar decisivos para esclarecer las responsabilidades individuales de quienes participaron en los altercados.

La violencia contra los agentes no puede quedar sin respuesta. Corea necesita recuperar la tranquilidad y sus vecinos tienen derecho a vivir en un barrio seguro, donde las normas se cumplan y la ley sea igual para todos.