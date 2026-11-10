Un marroquí le parte una guitarra en la cabeza a su inquilino y le amenaza de muerte con una navaja en Mallorca: «¡O te vas o te la clavo!»

La Policía Nacional ha detenido en el municipio mallorquín de Manacor a un hombre de origen marroquí por propinar una brutal paliza a su inquilino para que abandonara la vivienda. El arrestado iba acompañado junto a un cómplice, que amenazó de muerte con una navaja a la víctima, aunque todavía no ha sido localizado.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado domingo, alrededor de las 03:00 horas. La víctima se encontraba en el interior de su domicilio cuando un fuerte estruendo en la puerta principal interrumpió el silencio. Al acudir a comprobar qué ocurría, descubrió a dos individuos que acababan de forzar el acceso y se colaban en la vivienda.

Sobresaltado ante la escena, el morador intentó encararse con los asaltantes, quienes mostraban claros síntomas de encontrarse bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Lejos de retroceder, ambos reaccionaron con extrema agresividad. Primero comenzaron a propinarle una paliza a base de puñetazos y patadas. Acto seguido, uno de los atacantes agarró una guitarra que encontró en el lugar y le asestó un fuerte impacto en la cabeza.

La tensión escaló de inmediato cuando el segundo agresor extrajo una navaja y la esgrimió de forma intimidatoria. Con el arma blanca en la mano, se encaró con el afectado y le lanzó una advertencia tajante: «¡O te vas de la casa o te la clavo!». Ante el temor real e inminente de ser apuñalado y ver cumplidas las amenazas de muerte, la víctima no tuvo más remedio que abandonar su hogar a toda prisa, dejando a los dos atacantes dentro.

Minutos después, el afectado se personó en dependencias de la Policía Nacional de Manacor para interponer la denuncia e informar del violento episodio. Una patrulla se desplazó de urgencia junto a la víctima hasta el inmueble, confirmando a su llegada que los asaltantes ya se habían dado a la fuga.

A partir de ese instante, el Grupo de Policía Judicial de Manacor asumió el caso para esclarecer el suceso e identificar a los agresores. Gracias a las pesquisas iniciales y a las descripciones facilitadas, los agentes lograron poner rostro a uno de los sospechosos, un varón de origen marroquí.

La búsqueda dio frutos el lunes por la tarde, cuando una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano localizó a un sospechoso deambulando por el centro de Manacor que coincidía plenamente con los rasgos descritos. Tras interceptarlo y verificar su filiación, los agentes procedieron a su arresto formal. La investigación policial continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones para dar con el paradero del segundo implicado.