El Mando Operativo Terrestre desplegará una sección militar en el suroeste de Mallorca del 16 al 20 de noviembre

El Mando Operativo Terrestre (MOT) desplegará una sección militar en Mallorca entre los próximos 16 y 20 de noviembre para llevar a cabo misiones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD) en distintos puntos del suroeste de la isla.

La unidad estará integrada por efectivos de la 2.ª Compañía del Batallón Filipinas, perteneciente al Regimiento Palma 47, y estará al mando de la teniente Boned. Durante los cinco días de despliegue, los militares realizarán patrullas motorizadas, tanto diurnas como nocturnas, con Valldemossa como centro de operaciones.

El dispositivo recorrerá diferentes municipios de la zona, entre ellos Andratx, Puigpunyent, Banyalbufar y Calvià, con el objetivo de reforzar la presencia militar y mantener la vigilancia del territorio.

Además de las labores de patrullaje, los efectivos aprovecharán su presencia en los distintos municipios para establecer contacto con las autoridades locales. Estos encuentros permitirán informar a los responsables municipales sobre el despliegue e intercambiar información de interés común.

Desde el Mando Operativo Terrestre recuerdan que este tipo de despliegues constituyen operaciones militares propiamente dichas, dirigidas por el Mando de Operaciones, y que son diferentes de los ejercicios y maniobras militares, cuyo propósito principal es la instrucción y el adiestramiento de las unidades.

Las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión tienen como finalidad mantener una supervisión permanente de los espacios de soberanía nacional, facilitar la detección anticipada de posibles amenazas y garantizar una capacidad de respuesta inmediata ante eventuales situaciones de crisis.

El papel del Mando Operativo Terrestre

El Mando Operativo Terrestre, bajo las órdenes del teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias (MCANA), es el organismo de las Fuerzas Armadas responsable de planificar, conducir y realizar el seguimiento de estas operaciones, bajo el control operativo del Mando de Operaciones.

Este último, dependiente del Estado Mayor de la Defensa, es el encargado de planificar y dirigir las operaciones permanentes en territorio nacional. Su ámbito de actuación abarca los espacios terrestre, marítimo, aéreo, espacial y ciberespacial.

Para desarrollar estas funciones, cuenta con cinco mandos operativos subordinados: el Terrestre (MOT), el Marítimo (MOM), el Aéreo (MOA), el Espacial (MOESPA) y el Ciberespacial (MOC).