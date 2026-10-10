Javier Sanz, presidente de la APB: «El 95% de los productos que consume Baleares llega por mar, la prioridad estratégica es garantizar el suministro»

La jornada profesional que ha inaugurado la celebración del V aniversario de OKBALEARES en el Palacio de Congresos de Palma ha acogido cuatro mesas redondas. La primera de ellas se ha titulado Movilidad y sostenibilidad en Baleares: el papel estratégico del transporte marítimo y ha contado con la participación de Javier Cervera, director corporativo de Relaciones Institucionales de Baleària; Javier Sanz, presidente de la Autoridad Portuaria; y Antonio Deudero, teniente de alcalde de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, y el moderador ha sido Vicente Gil, subdirector de OKDIARIO.

Javier Cervera ha explicado que en Baleària llevan prácticamente «doce años apostando por tecnologías de propulsión alternativas a las convencionales, con el gas natural» como una de sus principales apuestas. «Se trata de un combustible más limpio que los derivados del petróleo y que ya utilizamos en numerosos buques de nuestra flota», ha afirmado.

«Ahora damos un paso más en este compromiso con la sostenibilidad. En las conexiones con Mallorca, a través de Alcúdia y Ciutadella, y desde Barcelona, incorporamos la novedad de operar con dos ferris que funcionan también con biogás. Este combustible renovable se obtiene a partir de residuos de otros sectores clave de nuestra economía, como es el ganadero, y permite avanzar hacia un modelo de transporte marítimo más sostenible, impulsando al mismo tiempo la economía circular», ha asegurado.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Javier Sanz, ha destacado la importancia estratégica del transporte marítimo para el archipiélago, dada su dependencia de los puertos para garantizar el abastecimiento de mercancías y el funcionamiento de la actividad económica.

Sanz ha recordado que la Autoridad Portuaria gestiona cinco puertos de interés general —Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savina, en Formentera—, unas infraestructuras esenciales para la movilidad de pasajeros y la entrada de productos en las Islas.

En este sentido, ha subrayado que entre el 90% y el 95% de los productos que se consumen en Baleares llegan por vía marítima, una circunstancia que, según ha señalado, condiciona de manera decisiva la gestión portuaria y exige actuar con especial responsabilidad.

El presidente ha explicado que esta dependencia convierte el abastecimiento en una cuestión especialmente sensible, ya que cualquier alteración significativa del transporte marítimo podría tener consecuencias directas tanto para la ciudadanía como para el tejido empresarial.

Asimismo, ha señalado que, aunque el tráfico de pasajeros y cruceros también tiene un peso relevante, la prioridad desde el punto de vista estratégico es garantizar la entrada de mercancías. En este contexto, ha indicado que los puertos de Baleares gestionan alrededor de 12,5 millones de toneladas, de las cuales aproximadamente el 14 % corresponde a productos petrolíferos y combustibles.

Javier Sanz ha incidido en que la insularidad sitúa a Baleares en una posición diferente a la de otros territorios peninsulares, como Barcelona, Valencia o Bilbao, que disponen de alternativas terrestres y ferroviarias para el transporte de mercancías. En el caso de las Islas, ha advertido, no existen opciones equivalentes que permitan compensar una interrupción del tráfico marítimo.

Por ello, ha defendido que cualquier decisión relacionada con los costes portuarios y el transporte de mercancías debe tener en cuenta las particularidades del archipiélago, así como la necesidad de garantizar la continuidad del suministro y proteger tanto el bienestar de los ciudadanos como la actividad económica de las Islas.

El teniente de alcalde de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Antonio Deudero, ha criticado duramente las políticas de planificación urbana y transporte aplicadas durante los mandatos de la izquierda en la ciudad, señalándolas como las principales responsables de los actuales problemas de tráfico y saturación.

Durante su intervención, Deudero ha destacado que los llamados pactos de progreso, que han gobernado el 60% del tiempo desde los años 80, incurrieron en el «error de bulto» de diseñar las infraestructuras de Palma pensando en una población de 300.000 habitantes, cuando en realidad la capital balear roza los 500.000 residentes. «Hay una España que se vacía y una España que se llena, y Palma es de la España que se llena. No podemos engañarnos pretendiendo que Palma es una ciudad pequeña», ha afirmado.

En este sentido, Deudero ha puesto como ejemplo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 2022, asegurando que sus previsiones de crecimiento de 60.000 personas nacieron «totalmente desfasadas por la realidad de los datos», provocando consecuencias directas tanto en la movilidad como en el acceso a la vivienda. Asimismo, ha reprochado a la actual oposición que durante su etapa de gobierno buscasen «hacerle la vida imposible al usuario del coche».

Para hacer frente a este escenario, Deudero ha abogado por una «simbiosis completa» entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria de Baleares. En esta línea, ha expresado el total respaldo del consistorio al proyecto de transporte urbano marítimo de pasajeros a través de la bahía, destacando la necesidad de aprovechar el mar para aliviar el tráfico de la séptima ciudad más poblada de España.

Asimismo, Javier Cervera, director corporativo de Relaciones Institucionales de Baleària, ha resaltado que son la única naviera que conecta las cuatro islas entre ellas: «Traemos como ha dicho Javier Sanz, ese 95% de la carga de otros puertos peninsulares que llega por barco tipo portacontenedor, pero aquí casi toda, la mayoría de la carga prácticamente es carga rodada que viene en ferry. Con lo cual, sí que es una responsabilidad».

«Para nosotros, la vertebración del territorio significa conectar las cuatro islas, además con tres puertos importantes de la Península y mantener esa conectividad todo el año, porque hay meses del año donde la necesidad del transporte puede ser inferior y a lo mejor el negocio no funciona exactamente en esos momentos del año, pero nosotros operamos todo el año en meses más buenos y en meses no tan buenos para poder mantener esa conectividad y ese transporte garantizado que es estrictamente necesario», ha apostillado Cervera.

Y en ese sentido ha añadido: «Cuando alguien se quiere desplazar con su coche, o quiere venir un camión con carga, o quiere ir en un pasaje en un asiento, es necesario que le demos esta disponibilidad de transporte durante cualquier mes y casi durante cualquier día del año. Por lo tanto, sí es una responsabilidad ser el líder, mantener una flota importante, mejorarla, renovarla y dar un servicio bueno, digital y estar a la vanguardia, como tú dices, de una compañía que estamos implantados masivamente aquí en el territorio balear».