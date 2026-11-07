La izquierda urge a Prohens a ampliar una residencia de ancianos de Mallorca que Armengol anunció en 2017 y que no ejecutó

La izquierda y, en este caso, los separatistas de Més urgen a la presidenta del Govern, Marga Prohens a ejecutar la reforma de una residencia de ancianos ubicada en la localidad mallorquina de Llucmajor que la anterior presidenta socialista, Francina Armengol, anunció en 2017 y no ejecutó en ocho años con el silencio cómplice de sus socios.

Ahora, y tras anunciar el Govern que firmará un convenio con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y el Ayuntamiento de esta localidad para impulsarla, los separatistas de Més exigen que la firma del convenio vaya acompañada de un calendario de ejecución claro, de una dotación presupuestaria suficiente “que permita avanzar efectivamente hacia la licitación y la ejecución de las obras, sin nuevos aplazamientos injustificados”.

La remodelación y ampliación de plazas de esta residencia viene de largo, ya que la incorporó el anterior de coalición de socialistas, nada menos que en 2017, a la planificación de infraestructuras sociosanitarias de la Consellería de Asuntos Sociales.

No fue hasta la recta final de la pasada legislatura, en el otoño de 2022, cuando el anterior Ejecutivo, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Llucmajor firmaron un convenio de colaboración del que nada más se supo y que solo preveía una inversión testimonial de 1,2 millones de euros para este proyecto.

No ha sido hasta la presente legislatura cuando el Govern ha iniciado los trámites para incorporar esta residencia municipal a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència, como así está sucediendo con otros geriátricos gestionados hasta la fecha por ayuntamientos que no tienen capacidad ni medios económicos para hacer frente al alto coste que supone.

El Govern ha incorporado la reforma y ampliación de la residencia de Llucmajor en el Plan de infraestructuras sociosanitarias 2026-2030, con una inversión de trece millones de euros para un total de 55 plazas, con un calendario que sitúa el desarrollo del proyecto y las obras entre 2026 y 2030.

La actuación contempla además la creación de un centro de día con 20 plazas adicionales.

Pero este paso no basta, ya que según los separatistas de Més ahora en la oposición y la pasada legislatura gestionando de brazos cruzados la Conselleria de Servicios Sociales, «la ciudadanía de Llucmajor no puede seguir esperando indefinidamente una reforma que lleva años y está planificada”.

El convenio debe ir acompañado de un calendario de ejecución claro, de una dotación presupuestaria suficiente y de mecanismos de coordinación entre el Gobierno, el Consell de Mallorca, el IMAS y el Ayuntamiento de Llucmajor que permitan avanzar efectivamente hacia la licitación y la ejecución de las obras, sin nuevos aplazamientos injustificados.

Por ello reclama al Govern, el Consell de Mallorca, el IMAS y el Ayuntamiento de Llucmajor establecer los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que la reforma y ampliación de la residencia se lleve a cabo con la máxima celeridad, sin acumular más retrasos, con el objetivo de adaptar las instalaciones a las necesidades de las personas residentes y ampliar la atención pública a las personas mayores en situación de dependencia.