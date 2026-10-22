Italia, Japón o México, los nuevos mercados que explora Mallorca para atraer a un visitante que «valore cultura, patrimonio e identidad» de la isla y avanzar en la desestacionalización.

El Consell de Mallorca se ha reunido con responsables de las principales oficinas españolas de turismo en el extranjero en el marco de la VI Convención de Turespaña para conocer mejor estos mercados, analizar sus particularidades y explorar oportunidades de colaboración para adaptar la promoción internacional de Mallorca en los distintos perfiles de visitantes.

El conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, ha hecho un balance «positivo» de las reuniones, dado que «permiten continuar avanzando hacia una promoción turística más diferenciada, estratégica y adaptada a la realidad de Mallorca».

Ginard ha destacado que el Consell «quiere abrir nuevas oportunidades en mercados internacionales», sobre todo fuera de la temporada alta, y atraer a un visitante que «valore la cultura, el patrimonio, la identidad y la autenticidad de la isla».

Así, ha afirmado que el objetivo es «mejorar la calidad del turismo» que la isla recibe, así como reforzar la competitividad del destino y preservar el patrimonio.

Según ha indicado, «el futuro del turismo en Mallorca pasa necesariamente» por un modelo que genere valor, respete la identidad insular y haga posible una convivencia irrenunciable entre residentes y visitantes.

Mercados para desestacionalizar

El Consell trabaja en una estrategia de comunicación y promoción adaptada a los diferentes mercados internacionales para fomentar un turismo respetuoso.

Esta estrategia señala la cultura, la gastronomía, el patrimonio y el producto local como elementos esenciales para dar a conocer una Mallorca diversa y comprometida con una mejor convivencia entre residentes y visitantes.

Las reuniones han servido también para trasladar las prioridades de Mallorca, con el objetivo de que estos elementos formen parte de la imagen del destino en los mercados internacionales.

En este contexto, la colaboración con las oficinas españolas de turismo permitirá conocer mejor las características de cada mercado, identificar interlocutores y favorecer acciones conjuntas con profesionales, medios de comunicación y agentes del sector turístico.