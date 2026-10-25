El Ayuntamiento de Ibiza acelera y elimina trabas burocráticas para agilizar el pago de ayudas al alquiler de viviendas. Una de las principales novedades es la mejora del sistema de justificación y pago de las ayudas. Con las nuevas bases, las personas solicitantes deberán acreditar las mensualidades de alquiler abonadas durante la tramitación de su solicitud, de manera que el Ayuntamiento podrá comprobar el cumplimiento de los requisitos antes de dictar la resolución de concesión.

Una vez aprobada la ayuda, podrá procederse directamente a su abono mediante transferencia bancaria, evitando una fase posterior de justificación que retrase el pago.

El Pleno municipal aprobará el lunes unas nuevas bases que simplifican el

procedimiento de concesión y permiten efectuar el pago de las ayudas una vez comprobada la documentación, sin necesidad de una fase posterior de justificación.

Las ayudas se destinarán a facilitar el pago del alquiler de la vivienda habitual de los residentes del municipio, con especial atención a las circunstancias familiares y sociales de los solicitantes.

Las nuevas bases permitirán organizar las ayudas mediante diferentes líneas dirigidas a familias, unidades de convivencia y personas arrendatarias según sus tramos de edad, de acuerdo con lo que establezca cada convocatoria.

Asimismo, el procedimiento contempla la posibilidad de establecer criterios de preferencia para determinados colectivos, como las familias numerosas o monoparentales, las unidades de convivencia con personas con discapacidad o en situación de dependencia y las personas que se encuentren en situaciones de violencia machista o doméstica.

Estas ayudas se enmarcan en las actuaciones de cooperación en materia de vivienda impulsadas entre el Ayuntamiento de Ibiza y el Consell.

En este sentido, ambas instituciones suscribieron en noviembre de 2025 un convenio de colaboración que contempla una aportación insular de 250.000 euros para financiar una línea de ayudas al alquiler correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025.

Asimismo, está prevista la formalización de un nuevo convenio para el ejercicio 2026 que contempla una aportación adicional de 250.000 euros, destinada a contribuir a sufragar los gastos de alquiler de las familias residentes en el municipio.

En caso de insuficiencia presupuestaria, se aplicarán los criterios de preferencia establecidos en la convocatoria y, dentro de una misma categoría, el orden de presentación de las solicitudes con la documentación completa.

Además, el nuevo sistema permitirá redistribuir los fondos sobrantes entre las distintas líneas de ayudas, cuando así lo prevea la convocatoria, para aprovechar de manera más eficaz el presupuesto disponible.

Las personas beneficiarias deberán estar empadronadas en Ibiza durante el período mínimo que establezca la convocatoria, disponer de un contrato de alquiler de su vivienda habitual en el municipio y cumplir los límites de ingresos y de renta mensual que se determinen. Las bases establecen que las ayudas no podrán superar el 70 % del gasto de alquiler efectivamente acreditado, mientras que la cuantía concreta se fijará en cada convocatoria.