Un ex campeón paralímpico, acusado de estafar más de 73.000 euros en Mallorca, vuelve al banquillo: se enfrenta a cuatro años de cárcel

Un ex campeón paralímpico, acusado de estafar más de 73.000 euros en Mallorca, volverá al banquillo el próximo jueves 29 de octubre en la Audiencia Provincial de Palma, donde se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel. Fabio Anobile, medallista de bronce en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, está acusado por la Fiscalía de tres presuntas estafas a víctimas de la isla.

El juicio, previsto inicialmente para una fecha anterior, tuvo que suspenderse por un error en las notificaciones. Ahora, la causa volverá a la Sección Segunda de la Audiencia de Palma, a las 9.30 horas, para examinar unos hechos que, según el Ministerio Público, se produjeron entre finales de 2023 y comienzos de 2024.

La Fiscalía sostiene que el ex deportista italiano habría conseguido dinero de tres personas mediante distintos engaños. Además de la pena de prisión, reclama que el acusado indemnice a las víctimas por las cantidades que supuestamente les habría sustraído.

El caso reúne varios elementos que han llamado la atención de la acusación: una supuesta herencia millonaria, un viaje a Dubái, la promesa de una bicicleta de alta gama y un presunto negocio con relojes de lujo. El tribunal deberá analizar los hechos y determinar si existen responsabilidades penales.

El primero de los presuntos engaños habría tenido como protagonista a una mujer a la que Anobile conoció en un club de tenis de Palma. Según el escrito de acusación, el italiano le contó que había recibido una herencia de unos 250 millones de euros y que buscaba oportunidades de inversión en Baleares. La supuesta fortuna habría servido, según la Fiscalía, para ganarse la confianza de la mujer y convencerla de que le prestara dinero.

Tras establecer esa relación de confianza, Anobile habría conseguido que la mujer le entregara 12.500 euros y viajara con él a Dubái. Sin embargo, según el Ministerio Público, durante la estancia habría utilizado sin autorización las tarjetas bancarias de la víctima para afrontar distintos gastos, por un importe cercano a los 68.000 euros. La acusación sostiene que estas operaciones forman parte de los hechos por los que el exciclista tendrá que responder ante la Justicia.

El segundo caso afecta a un hombre al que el acusado habría conocido a través de una aplicación para organizar partidos de pádel. Anobile supuestamente le ofreció una bicicleta de alta gama valorada en unos 11.000 euros, asegurando que tenía acceso preferente a este material por su condición de deportista profesional. La operación habría despertado el interés del comprador, que confió en la oferta y aceptó adelantar parte del dinero para hacerse con la bicicleta.

El interesado llegó a pagar 1.680 euros por adelantado, pero, según la acusación, la bicicleta nunca fue entregada. El dinero abonado habría quedado sin recuperar, por lo que este episodio se suma a los otros dos hechos que la Fiscalía atribuye al deportista italiano. La vista judicial permitirá examinar las circunstancias de esta operación y las pruebas relacionadas con la presunta compraventa.

La tercera presunta estafa estaría relacionada con un supuesto negocio de relojes de lujo Rolex. La Fiscalía sostiene que Anobile habría asegurado estar patrocinado por la firma y ofrecido a una mujer la posibilidad de adquirir relojes a precio reducido para revenderlos posteriormente y obtener un beneficio. La propuesta se habría presentado como una oportunidad de negocio vinculada al acceso privilegiado del acusado a productos de alta gama.

La víctima habría entregado 4.250 euros, una cantidad que, según el escrito de acusación, no habría recuperado. Este episodio completa la relación de los tres presuntos perjudicados que aparecen en la causa. La Fiscalía considera que las operaciones investigadas podrían constituir delitos de estafa y falsedad documental, por lo que solicita una condena de cuatro años de prisión, además de la correspondiente responsabilidad civil para compensar los daños económicos que se acrediten.

Fabio Anobile alcanzó notoriedad deportiva al conquistar una medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, además de participar en numerosas competiciones internacionales de ciclismo adaptado, especialmente en pruebas de pista y contrarreloj. Su trayectoria en el deporte paralímpico le permitió hacerse un nombre en el ámbito internacional, una etapa de reconocimiento deportivo que contrasta ahora con su situación judicial.

El próximo jueves 29 de octubre, a las 9.30 horas, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebrará el juicio tras la suspensión provocada por el error en las notificaciones. La Fiscalía mantiene su petición de cárcel y reclama que el acusado responda económicamente por los perjuicios ocasionados a los presuntos afectados. En cualquier caso, las acusaciones deberán ser examinadas durante la vista y será el tribunal quien determine la responsabilidad penal de Fabio Anobile, cuya culpabilidad no puede darse por probada antes de una sentencia.