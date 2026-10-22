Timo inmobiliario en Mallorca: una mujer acuerda vender su finca por 120.000 euros pero la engañan para malvenderla por 7.000

Una presunta estratagema concebida para despojar a una propietaria de su casa ha quedado al descubierto en Mallorca. La Audiencia Provincial de Baleares juzga este jueves a seis personas acusadas de urdir un engaño inmobiliario para apoderarse de una finca pagando a la vendedora tan sólo 7.000 euros de los 120.000 acordados.

Los hechos se remontan al verano de 2014, fecha en la que se orquestó un entramado compuesto por seis personas con el objetivo de apoderarse de una finca rústica y urbana situada en el municipio de Lloseta por una fracción testimonial de su valor real. La vivienda, que se encontraba totalmente deshabitada y no constituía la residencia habitual de la víctima, contaba con un valor de mercado tasado pericialmente en 111.400 euros. Sin embargo, la dueña terminó perdiendo la titularidad del inmueble tras ingresar únicamente 7.000 euros en sus cuentas.

Según recoge el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso este periódico, la operativa comenzó cuando uno de los implicados, ejerciendo como intermediario inmobiliario, abordó al marido de la vendedora manifestando tener compradores muy interesados en la propiedad. Para ganarse la confianza de la víctima, le presentaron a una supuesta compradora y pactaron de palabra un precio total de compraventa fijado en 120.000 euros, cifra muy acorde al mercado.

El 11 de agosto de 2014, la dueña, acudiendo a la cita sin ningún tipo de asesoramiento jurídico ni legal, firmó un contrato privado de opción de compra. En dicho acuerdo se fijó una señal inicial de 7.000 euros y se entregaron dos letras de cambio por importe de 56.500 euros cada una para saldar los 113.000 euros restantes.

Lo que la víctima ignoraba era que esas letras de cambio carecían por completo de validez y fuerza ejecutiva. Habían sido redactadas con el propósito de que resultara imposible cobrarlas, llegando a colocar a la propia vendedora en la casilla del obligado al pago o cruzando los datos del librador de forma tramposa.

Aprovechando que la mujer creía firmemente haber garantizado la venta por los 120.000 euros, los implicados la llevaron ese mismísimo día ante un notario de Palma para otorgar la escritura pública. Allí le hicieron firmar una venta en la que la titularidad pasaba a otros dos integrantes del grupo por apenas 20.000 euros pagados con varios cheques. De esa suma, 10.500 euros se repartieron entre los ideólogos de la trampa y solo 7.000 euros fueron a parar a la vendedora para cubrir la opción inicial. La víctima jamás llegó a percibir los 113.000 euros prometidos mientras la finca quedaba inscrita a nombre de los nuevos titulares.

Ante este flagrante engaño, el Ministerio Público exige una pena de cinco años de prisión para cada uno de los seis implicados, multas económicas, la nulidad total de las escrituras y asientos registrales para devolver la casa a su dueña o, en su defecto, una indemnización conjunta de 113.000 euros.