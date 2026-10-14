Los espías del catalán rabian porque hay profesionales del servicio de ayuda a domicilio que sólo atienden en español

Los espías del catalán rabian porque hay profesionales de ayuda a domicilio del Govern en Baleares que sólo atienden en español. Un servicio prestado por la empresa T’Ajuda en el marco de la acción concertada y bajo la supervisión de la Dirección General de Atención a la Dependencia y Personas con Discapacidad del Ejecutivo balear.

En vez de anteponer la calidad del servicio al catalán en una comunidad española con dos lenguas oficiales, la denominada Plataforma per la Llengua, que vigila el uso del catalán en los patios de algunos colegios de Cataluña, ha denunciado el caso de una supuesta usuaria que exigió a una profesional que la atendiera en catalán y no en español.

La empresa que proporciona los servicios de asistencia a personas dependientes le respondió que no podía garantizar un perfil lingüístico concreto, y manifestó que la asignación del personal depende de la disponibilidad de profesionales, de la organización del servicio y de las necesidades asistenciales. Es más, el concesionario le hizo saber a la usuaria que tendrá en cuenta la petición en futuras asignaciones.

Sin embargo, de nada han servido las disculpas y, tras conocer el caso, la Plataforma per la Llengua ha hecho un escrito de petición de información pública, para que la Administración balear informe en qué condiciones T’Ajuda presta este servicio de atención social.

Y lo primero de todo, y parece ser lo único que le interesa a este colectivo, no es la calidad asistencial de los profesionales, sino que el personal que lo presta hable catalán.

Por ello, ha reclamado al Ejecutivo de Marga Prohens, que aclare si se exigen requisitos lingüísticos a los profesionales asistenciales, qué medidas hay para garantizar la atención en catalán, qué disponibilidad de profesionales con conocimiento de esta lengua tiene la empresa y qué mecanismos de seguimiento o control se han aplicado.

Los espías del catalán también han comunicado esta incidencia a la Dirección General de Atención a la Dependencia y Personas con Discapacidad para que compruebe las condiciones de prestación de este servicio por parte del concesionario, y con especial atención si se deben adoptar las medidas necesarias para que todo el mundo pueda ser atendido por un profesional que entienda y pueda atender oralmente en catalán.

En definitiva, para esta entidad multisubvencionada desde las arcas públicas de la Generalitat catalana, que el concesionario de este servicio asistencial no garantice el uso del catalán «se aleja de manera clara y sistemática del marco constitucional, estatutario y legal vigente en materia de lingüística y es un caso grave de vulneración lingüística», por lo que ha exigido al Govern «el compromiso para que esto no vuelva a ocurrir».