Enseñando el culo al coche de detrás mientras circula por la Serra de Tramuntana: el vídeo viral de un motorista en Mallorca

En la carretera uno puede enfrentarse a todo tipo de situaciones de lo más rocambolescas, pero pocas veces se puede decir que el conductor que tienes delante te regala sesiones improvisadas de striptease. Eso es lo que ha ocurrido en una carretera de la isla de Mallorca, donde un motorista empezó a enseñar el culo mientras circulaba tranquilamente por la vía.

Un espectáculo sobre ruedas que ocurrió a plena luz del día de este pasado miércoles en una carretera con privilegiadas vistas a la protegida Serra de Tramuntana, uno de los enclaves más idílicos de toda Mallorca. Por motivos que se desconocen, el protagonista de la escena empieza a levantarse de su vehículo para mostrar su trasero sin ningún tipo de vergüenza ni pudor.

El primero en sufrir (o disfrutar) esta cómica acción fue el conductor que iba detrás suyo. A bordo de su coche, tuvo que presenciar las inesperadas vistas que se le presentaban entre las montañas que rodeaban la carretera. De hecho, quedó tan impresionando que se vio obligado a sacar su teléfono móvil y captar un momento que seguro que se le quedará en la memoria durante muchos años.

Además, tal y como se puede apreciar en el vídeo que ofrece este periódico, el motorista en cuestión hace un gesto con la mano similar al de dispersar el mal olor tras una ventosidad, a pesar de que iba en marcha y a una velocidad más que suficiente para que el aire hiciese sus funciones de ventilación.

Hasta el momento, se desconocen las causas exactas que motivaron esta insólita exhibición al aire libre. Las hipótesis más comentadas apuntan a que podría tratarse de una peculiar venganza tras un pique previo en la carretera con el vehículo que le seguía o que, simplemente, el motorista sintió el repentino deseo de refrescar sus partes más íntimas aprovechando la brisa de la sierra.