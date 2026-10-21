Droga a una mujer con químicos en la bebida, la viola y graba la agresión con su móvil en Palma: se enfrenta a más de 17 años de cárcel

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares abre las puertas este miércoles para juzgar a un hombre acusado de violar a una mujer en su casa de Palma tras drogarla con una sustancia química en la bebida y grabar la agresión con su teléfono móvil. El individuo se enfrenta a 17 años y seis meses de prisión.

Los hechos ocurrieron concretamente el 18 de noviembre de 2019 en la ciudad de Palma, cuando la víctima acudió hasta el domicilio del presunto agresor con la intención previa de que este le facilitara cocaína. Una vez en el interior de la vivienda, y tras haber compartido ambos un cigarrillo de marihuana, el individuo le ofreció algo para beber.

Sin embargo, con el claro propósito de anular su voluntad, satisfacer sus deseos libidinosos y hacerle perder completamente la consciencia, el hombre vertió alguna sustancia química en el recipiente de la bebida.

Al cabo de unos instantes, la víctima perdió el conocimiento por completo debido por el efecto del fármaco. De esta manera, esta circunstancia de absoluta indefensión fue aprovechada de inmediato por el procesado, quien agarró a la mujer del cabello de forma violenta para obligarla a realizarle una felación y, posteriormente, la penetró por vía vaginal mientras se encontraba sumida en la inconsciencia.

Además de cometer el ataque sexual sin que la víctima pudiera oponer resistencia ni prestara consentimiento alguno, el individuo grabó toda la agresión con un dispositivo móvil y guardó el archivo audiovisual en una tarjeta SIM.

Por todo ello, la Fiscalía atribuye al acusado un delito de agresión sexual, por el que solicita 13 años y medio de cárcel, y un delito de descubrimiento y revelación de secretos.por el que pide otros tres años y medio de prisión. Asimismo, reclama la imposición de 10 años de libertad vigilada y otros 10 años de inhabilitación especial para cualquier actividad o profesión que implique contacto con menores.