Deserción masiva entre los acampados por la vivienda en la Plaza España de Palma: sólo hay 20 tiendas ocupadas

La acampada por la vivienda de Palma cumple un mes y ya va de despedida, viendo cómo ha decaído considerablemente el número de tiendas de campaña que okupan la parte central de la Plaza España. Empezaron el 29 de septiembre con ocho tiendas, llegaron a ser 30 y hoy apenas cuentan con una veintena de lonas realmente ocupadas.

La deserción está a la orden del día en el suelo de la acampada por la vivienda organizada por la PAH (Plataforma de Afectadas por la Hipoteca), que está a punto de cumplir un mes en esta céntrica plaza de la capital balear.

Mientras sus inquilinos, igual que sucede en el resto de España, meditan si aguantar hasta la huelga general del 11 de noviembre o disolver ya mismo, lo cierto es que la decisión la tomarán entre cada vez menos personas.

Esta acampada nació, como el resto que hay o ha habido en España, al calor de las protestas por el desahucio de Maricarmen en Madrid, que pocos días después acabó falleciendo en el hospital.

Maricarmen, las acampadas y las movilizaciones por la vivienda motivaron dos decretos exprés del Gobierno de Pedro Sánchez. Pero lo cierto es que la campaña electoral del 29-N ha seguido por otros caminos y las tiendas de campaña han desaparecido de los discursos electorales de los partidos.

Las imágenes captadas este martes por OKBALEARES muestran numerosas e importantes «calvas» donde antes había una mullida extensión de tiendas de campaña de todo tipo de colores y dimensiones.

Empezaron con ocho tiendas hace un mes, llegaron a 30 en su punto más álgido y, a pesar de que hoy aún se ven más de 30 estructuras, lo cierto es que la mayoría llevan ya varios días vacías. El aspecto actual, manteniendo tiendas sin okupar, es una muestra de la desmovilización con la que algunos, muy pocos, siguen junto a la estatua de Jaime I todos los días desde hace un mes.