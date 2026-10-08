La Colònia de Sant Jordi celebra este sábado la XVIII Feria de Oportunidades y Comercio Local

La Colònia de Sant Jordi celebrará este sábado, 10 de octubre, la XVIII Feria de Oportunidades y Comercio Local, una jornada que volverá a convertir la avenida Primavera en punto de encuentro para vecinos, visitantes y establecimientos comerciales.

La feria se desarrollará de 10.00 a 20.00 horas y tiene como principal objetivo dar visibilidad al comercio local y ofrecer a los establecimientos un espacio en el que acercar sus productos al público en un ambiente festivo y familiar.

Los puestos abrirán a las 10.00 horas, momento en el que también comenzarán las actividades infantiles a cargo del Consell de Mallorca. La programación continuará a las 17.30 horas con un cuentacuentos de Tomeu Granera y finalizará, a partir de las 19.30 horas, con la actuación musical del grupo Alan Brista, en formato de dúo acústico.

El concejal de Comercio, Miquel Rigo, ha destacado que «esta feria es una oportunidad para dar visibilidad a nuestros comercios, acercarlos todavía más a vecinos y visitantes y recordar la importancia de comprar en el comercio local». Rigo ha señalado también que el Ayuntamiento quiere «continuar impulsando iniciativas que ayuden a nuestros establecimientos y que, al mismo tiempo, generen ambiente y actividad en las calles de la Colònia».

Por su parte, el alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, ha subrayado que la Feria de Oportunidades «ya llega a su decimoctava edición y se ha consolidado como una cita de la Colònia de Sant Jordi». En este sentido, ha definido la jornada como «una oportunidad para salir a la calle, disfrutar en familia y, sobre todo, dar apoyo a un comercio local que forma parte del día a día y de la vida de nuestros dos núcleos».

Desde el Ayuntamiento de Ses Salines se destaca la importancia de continuar promoviendo iniciativas que contribuyan a dinamizar el comercio de proximidad, reforzar los establecimientos del municipio y generar actividad en las calles.

La XVIII Feria de Oportunidades y Comercio Local está organizada con la participación del Ayuntamiento de Ses Salines, la Junta de Distrito de la Colònia de Sant Jordi y Avinguda Primavera, el Corazón de la Colonia.

La jornada combinará así comercio, actividades infantiles y música en directo, con una programación diseñada para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de la feria durante todo el día.