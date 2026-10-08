Casi la mitad de los graduados en Medicina en la Universidad pública de Baleares está entre las mejores notas del MIR 2026

Casi la mitad de los graduados en Medicina en la Universidad pública de Baleares (UIB), en concreto un 43,6%, está en el denominado «grupo fuerte» de las mejores notas del MIR de 2026. El decano de la Facultad de Medicina de la UIB, Antoni Bennàsar, ha detallado que la prueba MIR de este año ha contado con la participación de 15.092 aspirantes para obtener una de las 9.276 plazas de médico interno residente.

Bennàsar ha destacado que 24 de los 55 estudiantes de la UIB que se han presentado a las pruebas han logrado entrar en el 25% con mejores calificaciones, es decir, prácticamente uno de cada dos graduados de la universidad balear se encuentra en esta categoría.

Además, siete graduados se sitúan en el 10% de los mejores clasificados. Otros 29 aspirantes de la UIB (el 52,7%) han entrado en el «grupo medio de rendimiento», que corresponde a los que se encuentran entre el 27 y 73% con mejores notas, y tan solo dos alumnos (3,6%) están incluidos en el grupo con menos rendimiento de la convocatoria.

La cifra confirma una «tendencia al alza» en los cuatro años de histórico de resultados de la facultad, pues en la primera promoción entraron en el grupo fuerte un 30% de los aspirantes y el curso pasado lo hicieron un 41,6%.

Por otro lado, Bennàsar ha confirmado que al menos 17 de los nuevos médicos se han quedado a trabajar en el archipiélago. «Tenemos que mantener este nivel. Es evidente que el trabajo de los profesores y médicos es muy valioso», ha señalado.

El decano ha destacado el proceso de «balearización» de las aulas de la UIB, que este curso cumple diez años desde la inauguración de la facultad, con un 78% de los alumnos de nuevo ingreso procedentes de las Islas. En este sentido, ha lamentado que este año han detectado que dos estudiantes que habían entrado a la carrera, que tiene un 12,1 de nota de corte, han renunciado a la plaza por la imposibilidad de encontrar vivienda en Mallorca.

Por su parte, el vicedecano de la Facultad de Medicina de la UIB, Príam Villalonga, ha puesto en valor el «excelente» rendimiento de los alumnos en el examen MIR 2026 y ha subrayado que la institución ha «cumplido con creces» el mandato social y parlamentario con el que nació.

Villalonga ha incidido en que el MIR representa el único indicador «objetivo y homogéneo» para medir la calidad docente al examinar a todos los estudiantes de España el mismo día, un veredicto que demuestra que el aprendizaje en las aulas, laboratorios y hospitales de Baleares «es muy bueno».

Asimismo, ha remarcado el valor de que casi la mitad de los egresados obtenga un número alto en el MIR, ya que esto significa que los alumnos pueden elegir la especialidad médica y el destino que prefieren. Además, ha hecho hincapié en que este éxito sirve para combatir la escasez de médicos en Baleares.

El vicedecano ha atribuido este éxito a la inmersión de los alumnos en el sistema de salud balear, especialmente durante sexto curso, un año íntegramente práctico que permite a los estudiantes conocer los servicios sanitarios desde dentro y consolidar su vinculación con los centros hospitalarios del archipiélago.