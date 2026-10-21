Art Fusion vuelve a Palma con una nueva exposición en el Club de Mar-Mallorca

Tras el éxito de su exposición inaugural, que atrajo a más de 300 visitantes al Hotel Artmadams en febrero, Art Fusion regresa el sábado 7 de noviembre al prestigioso Club de Mar-Mallorca, en Palma.

Creado por The Arts Society Mallorca (ASM) para reforzar su vínculo con la vibrante escena artística de la isla, Art Fusion ofrece una plataforma para que los artistas residentes en Mallorca conecten directamente con el público.

Comisariada de nuevo por la escultora y artista Gudula Becker, la exposición contará con una variada selección de arte contemporáneo, que abarca desde pintura y escultura hasta joyería, cerámica y arte decorativo. Los visitantes tendrán la oportunidad de conocer a los propios artistas, descubrir su forma de crear y apreciar la amplitud del talento artístico que florece en Mallorca.

Art Fusion tiene algo que ofrecer tanto a coleccionistas consolidados como a quienes quieran descubrir arte original por primera vez. Ya sea para una colección o para regalar, la oferta se adapta a distintos presupuestos. Con la temporada navideña cerca, es una oportunidad para encontrar un regalo único, creado localmente.

«Art Fusion trata de reunir a artistas y a la comunidad en general para hablar sobre arte local», afirma The Arts Society Mallorca. «Estamos encantados de traer la exposición al Club de Mar-Mallorca, un lugar tan hermoso».

La exposición tendrá lugar de 12:00 a 17:00 h en el Club de Mar, Palma. Se trata de una exposición pública y todo el mundo es bienvenido.