Una trabajadora de Iryo desmiente a Puente: «Los fallos por falta de mantenimiento ocurren a diario»

OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva al testimonio de una trabajadora de Iryo que denuncia los fallos constantes en los sistemas ferroviarios y señala la falta de mantenimiento como una de las claves que deben investigarse tras el trágico choque de trenes de este miércoles en Urda (Toledo) que ha causado hasta el momento 64 muertos. “Todo esto falla por la falta de mantenimiento de todo”, asegura la empleada, que alerta de que las incidencias en los sistemas de comunicación son alarmantemente habituales: “Falla más de lo que nos gustaría, falla casi a diario”, afirma, a diferencia de lo que ha dicho el ministro Óscar Puente, de que «no es frecuente» que caiga a diario.

En su relato, la trabajadora reconstruye la secuencia que desembocó en la tragedia. Primero, una incidencia técnica habría dejado al tren de Iryo detenido en plena vía. El origen estaría en una pérdida de comunicación, un escenario que obliga a parar la circulación hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad.

El segundo momento crítico, según la empleada, se produjo en las instrucciones que recibió el maquinista del AVE de Renfe, que circulaba detrás. Con el convoy de Iryo parado en la vía, el conductor habría recibido justo la orden contraria a la que correspondía. “Es como que, en vez de decirle ahora tienes que parar, le ha dicho continúa, que no hay problema”, explica. Así, siempre según su versión, el tren de Renfe siguió circulando a máxima velocidad hasta embestir por detrás al de Iryo.

La trabajadora no oculta su extrañeza ante un error de este calibre en un procedimiento que exige una coordinación milimétrica entre los profesionales que regulan el tráfico ferroviario. “Es sumamente extraño que se haya dado una orden contraria a la que se tenía que dar”, sostiene en el audio al que ha tenido acceso OKDIARIO.Protocolos ferroviarios parecidos a los de la aviación

En su relato, la empleada compara las responsabilidades de los profesionales ferroviarios con las de los controladores aéreos, cuyos procedimientos requieren una elevada concentración y una transmisión precisa de las instrucciones. «Ellos están tan preparados como, por ejemplo, los controladores aéreos», afirma. La trabajadora recuerda que este tipo de funciones exige evitar la saturación y mantener una atención constante sobre las operaciones en curso.

La trabajadora también ha mostrado su preocupación por la situación de tres compañeros que, según relata en el audio, se vieron afectados por el accidente. Una de ellas habría «salido despedida», aunque, según su testimonio, se encontraba «relativamente bien». De otros dos compañeros no se ha conseguido obtener información ni localizarlos, puesto que «viajaban en los vagones que se llevaron la peor parte».