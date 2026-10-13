El PSOE propone para el consejo de la RTVA a una ex parlamentaria socialista sin experiencia periodística

El PSOE de Andalucía ha propuesto a Alicia Murillo López para formar parte del Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), el órgano de gobierno de Canal Sur. Su perfil contrasta con el de los profesionales de la comunicación incluidos en las candidaturas socialistas: Murillo es economista de formación y cuenta con una trayectoria ligada a la política y a la administración pública, sin experiencia periodística acreditada.

La designación vuelve a poner el foco en los perfiles elegidos por los partidos para los órganos de gobierno de los medios públicos andaluces. En el caso de Murillo, su currículum está marcado por su militancia socialista y las responsabilidades institucionales que ha llevado a cabo a lo largo de su carrera política.

De Unicaja a los cargos públicos

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Málaga, Murillo trabajó en el sector bancario, concretamente en Unicaja. Su trayectoria posterior se desarrolló en el ámbito político y administrativo: fue coordinadora provincial en Málaga y subdirectora del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), organismo dependiente de la Junta de Andalucía.

Su carrera también ha estado ligada a la estructura orgánica socialista. Presidió la agrupación municipal del PSOE en el distrito malagueño de Bailén-Miraflores y ocupó responsabilidades dentro del partido. En 2015, el PSOE de Málaga la incluyó en su candidatura al Congreso de los Diputados, en el cuarto puesto de la lista. Años después, en 2019, concurrió a las elecciones municipales de Málaga en la candidatura socialista.

Diputada y portavoz económica del PSOE

En las elecciones autonómicas de junio de 2022, Murillo obtuvo un escaño por Málaga en el Parlamento de Andalucía. Durante la XII Legislatura fue portavoz socialista en la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, además de participar en otras comisiones relacionadas con industria, energía, vivienda y cultura.

Su actividad parlamentaria se centró, por tanto, en asuntos económicos y de gestión pública, en consonancia con su formación académica. No se trata, por tanto, de una trayectoria profesional vinculada a la producción informativa, la edición periodística o la dirección de medios de comunicación.

Tras su etapa parlamentaria, Murillo pasó a formar parte de la dirección regional del PSOE de Andalucía encabezada por María Jesús Montero, como secretaria coordinadora del Área de Transformación Económica. Su perfil continúa así ligado a la organización política socialista.

Un órgano clave para la televisión pública

El Consejo de Administración de la RTVA no es un órgano meramente representativo. Entre sus funciones figuran velar por el cumplimiento de las obligaciones de la radiotelevisión pública, intervenir en las líneas generales de programación y aprobar planes de actividad, plantillas y regímenes retributivos.

El PSOE ha presentado a Murillo junto a Eva Suárez, periodista institucional que ya formaba parte del consejo y cuya continuidad propone el partido. Para el Consejo Audiovisual de Andalucía, la formación ha planteado los nombres de los periodistas Manuel Vargas y Patricia Godino.