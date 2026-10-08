Precio de la gasolina hoy 8 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Dónde están las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves en las principales ciudades andaluzas
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Llegamos por fin al jueves y de alguna manera muchos ya piensan en el puente de tres días que en breve vamos a poder disfrutar. De este modo, llega de nuevo el momento de comprobar cuánto cuesta repostar, especialmente para quienes utilizan el coche a diario o como decimos, empiezan a pensar en los desplazamientos del fin de semana. El precio de la gasolina puede cambiar de una jornada a otra y también varía considerablemente dependiendo de dónde llenemos el depósito. En Andalucía, con ocho provincias y numerosos municipios, comparar antes de acudir a una estación de servicio puede ayudarnos a encontrar diferencias de varios céntimos por litro. Por eso, repasamos cuál es el precio de la gasolina hoy jueves 8 de octubre y dónde están las gasolineras más baratas de ciudades como Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba y Granada, según los últimos datos disponibles en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.
Precio de la gasolina hoy 8 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.599 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, Nudo Calonge, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.599 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.599 €/l.
- Moove. Sevilla. Calle Astronomía, 3. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Sevilla. Avenida San Jerónimo, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.599 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo S.A.. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.792 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.809 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.829 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.829 €/l.
- Repsol. Sevilla. Carretera SE-30, carretera de Valdezorras, km 0,1. Precio: 1.839 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.849 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.859 €/l.
- Shell. Los Palacios y Villafranca. Avenida Parque Norte, s/n. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. Gelves. Autovía Sevilla-Coria, km 6. Precio: 1.879 €/l.
- Cepsa. Sevilla. Calle Gramil, s/n. Precio: 1.895 €/l.
Diésel
- Moeve-Arroceros B.G.. La Puebla del Río. Finca El Reboso, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: 1.680 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.699 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.739 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.745 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Tamoil. Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1.749 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.749 €/l.
- Q8. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1.759 €/l.
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera A-8005, km 10,8. Precio: 1.759 €/l.
Precio de la gasolina hoy 8 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.639 €/l.
- ES Limonar. Mollina. Carretera N-334, km 143,2. Precio: 1.649 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.650 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.664 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.664 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.679 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.688 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.689 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.689 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.709 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.839 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.860 €/l.
- Shell. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.874 €/l.
- Galp. Benalmádena. Carretera N-340, sector 97, s/n. Precio: 1.879 €/l.
- Galp. Nueva Andalucía. Carretera N-340, km 173. Precio: 1.889 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.889 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.909 €/l.
- Agla. Fuente de Piedra. Autovía A-92, km 132. Precio: 1.915 €/l.
- E.S. El Valle (Agla). Cártama. Carretera Cártama Pueblo-Estación, km 2,7. Precio: 1.919 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.759 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.779 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.779 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.789 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Distreax-22, S. L.. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1.799 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.799 €/l.
- Tamoil. Rincón de la Victoria. Carretera Nacional 340, km 970. Precio: 1.799 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.799 €/l.
Precio de la gasolina hoy 8 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves son estas que ahora te mostramos:
Gasolina 95
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.659 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.659 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.659 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, Polígono Industrial Campamento, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.669 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.679 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- BFuel Campamento. Campamento. Avenida Huelva, 9. Precio: 1.697 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.699 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.699 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.759 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.839 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.849 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.889 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.899 €/l.
- Galp. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelaga, s/n. Precio: 1.909 €/l.
- Shell. Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: 1.909 €/l.
- Shell. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, s/n. Precio: 1.909 €/l.
- Q8. Algeciras. Carretera N-340, km 107,32. Precio: 1.919 €/l.
Diésel
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.728 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.789 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.799 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.799 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, Polígono Industrial Campamento, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.809 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.811 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n. Precio: 1.819 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.819 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.819 €/l.
Precio de la gasolina hoy 8 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves son estas:
Gasolina 95
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.569 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.599 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, junto al recinto ferial, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.679 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.679 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.679 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.689 €/l.
- Plenergy. Puente Genil. Calle La Rambla, 2. Precio: 1.689 €/l.
Gasolina 98
- Avia. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1.829 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.840 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.859 €/l.
- Estación de Servicio El Saladillo. Baena. Calle Juan Torrico Lomeña, 46. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1.869 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: 1.879 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.879 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.879 €/l.
Diésel
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.689 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.742 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.759 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.779 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, junto al recinto ferial, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.789 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1.789 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.789 €/l.
Precio de la gasolina hoy 8 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada, estas que te explicamos son las gasolineras más baratas:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.635 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.635 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.635 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.635 €/l.
- Smart Oil. Motril. Carretera Almería-Motril, km 50. Precio: 1.635 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.635 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.635 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.639 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: 1.679 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.679 €/l.
Gasolina 98
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.769 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.789 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.795 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: 1.829 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.849 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.849 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.849 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.849 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.849 €/l.
Diésel
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.759 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.769 €/l.
- Andaluza de Transportes SCA. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16, polígono 18. Precio: 1.778 €/l.
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: 1.779 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- Sur-Oil. Peligros. Calle Loja, esquina calle Guadix, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- Minioil. Ogíjares. Calle León, 36. Precio: 1.779 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.779 €/l.
- ASC Carburantes. Ogíjares. Avenida Madrid, 169. Precio: 1.779 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.779 €/l.
En Andalucía, las gasolineras más baratas para alguna de sus ciudades principales son estas que ahora te señalamos, pero si deseas hacer consulta en cualquier otro momento, puedes entrar en el Geoportal en cualquier otro momento y filtrar resultados por municipio y también tipo de combustible y ver resultados en forma de listado como estos que ahora acabamos de ver o en forma de mapa como el que vemos a continuación, a modo de ejemplo, de Cádiz.