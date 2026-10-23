Precio de la gasolina hoy 23 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Dónde están las gasolineras más baratas para repostar hoy en Andalucía
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Si tienes que coger el coche hoy viernes para ir a trabajar o tienes pensado hacer una pequeña escapada por tierras andaluzas este fin de semana, lo primero de todo es tener claro cuáles son los precios en lo que respecta al combustible. Sabemos que desde hace meses lo que se paga en las estaciones de servicio está bastante por encima a como estaba hace un año, incluso en lo que respecta a las gasolineras low cost. De este modo, y para tener datos oficiales y actualizados, recurrimos al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica que ofrece resultados a primera hora de hoy del precio de la gasolina en este viernes 23 de octubre, y para ciudades de Andalucía como Sevilla, Cádiz o Málaga.
Precio de la gasolina hoy 23 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.555 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.555 €/l.
- Estación de Servicio Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.566 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, nudo de Calonge, s/n. Precio: 1.566 €/l.
- Tamoil. Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1.569 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.569 €/l.
- Petroprix. Sevilla. Calle Parsi 7, número 7. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. Sevilla. Calle Granito, 1. Precio: 1.569 €/l.
- Tamoil. Sevilla. Calle Pino Central, 14. Precio: 1.569 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Parsi, 5. Precio: 1.569 €/l.
Gasolina 98
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.769 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.792 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.799 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.799 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.819 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, Centro Comercial Eroski, s/n. Precio: 1.849 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.859 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida de Utrera, s/n. Precio: 1.859 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.865 €/l.
- Repsol. Sevilla. Carretera SE-30, carretera de Valdezorras, km 0,1. Precio: 1.869 €/l.
Diésel
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, Centro Comercial Eroski, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.699 €/l.
- Estación de Servicio Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.725 €/l.
- Tamoil. Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1.729 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.729 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.729 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.729 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.729 €/l.
Precio de la gasolina hoy 23 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- BP. Cádiz. Calle Gibraltar, esquina con calle San Roque. Precio: 1.600 €/l.
- Plenergy. Conil de la Frontera. Carretera del Pradillo, km 1. Precio: 1.625 €/l.
- Ballenoil. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 17,67. Precio: 1.625 €/l.
- Petroprix. Barrio Nuevo. Diseminado de la carretera N-340, 17. Precio: 1.625 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.627 €/l.
- SCA Nuestra Señora de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.630 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida de Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Alameda Solano, 18, carretera N-340a, km 5,1. Precio: 1.649 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.739 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.759 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.769 €/l.
- BP. Cádiz. Calle Gibraltar, esquina con calle San Roque. Precio: 1.810 €/l.
- Galp. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelaga, s/n. Precio: 1.819 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.839 €/l.
- Easyfuel. Chiclana de la Frontera. Urbanización Camino del Lobo 1, parcela 2, SUNC-TU 24. Precio: 1.849 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Antigua carretera N-IV, km 639,5. Precio: 1.849 €/l.
- Shell. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, s/n. Precio: 1.859 €/l.
- Carrefour. El Puerto de Santa María. Carretera Madrid-Cádiz, km 653. Precio: 1.869 €/l.
Diésel
- BP. Cádiz. Calle Gibraltar, esquina con calle San Roque. Precio: 1.700 €/l.
- Ballenoil. Rota. Avenida María Auxiliadora, 35. Precio: 1.709 €/l.
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.728 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Alameda Solano, 18, carretera N-340a, km 5,1. Precio: 1.755 €/l.
- Plenergy. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 35. Precio: 1.755 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Camino del Águila Real, 22. Precio: 1.755 €/l.
- Petroprix Chiclana. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, 28. Precio: 1.755 €/l.
- Plenergy. Conil de la Frontera. Carretera del Pradillo, km 1. Precio: 1.755 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Calle de los Electricistas, 1. Precio: 1.755 €/l.
- Petroprix. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, 56. Precio: 1.755 €/l.
Precio de la gasolina hoy 23 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.624 €/l.
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.629 €/l.
- Sociedad Cooperativa Andaluza Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.642 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.649 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Benalmádena. Calle Moscatel, 11. Precio: 1.657 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.658 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4, número 3. Precio: 1.667 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.667 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.709 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.839 €/l.
- Sin rótulo. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.860 €/l.
- Galp. Nueva Andalucía. Carretera N-340, km 173. Precio: 1.869 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.869 €/l.
- Galp. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1.869 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.869 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.879 €/l.
- Estación de Servicio El Valle (Agla). Cártama. Carretera de Cártama Pueblo a Estación, km 2,7. Precio: 1.899 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.729 €/l.
- S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.734 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4, número 3. Precio: 1.737 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.737 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.737 €/l.
- Plenergy. Benalmádena. Calle Moscatel, 11. Precio: 1.737 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.738 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.749 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.749 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.759 €/l.
Precio de la gasolina hoy 23 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.529 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.529 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.529 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.599 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.613 €/l.
- Enerplus. Córdoba. Avenida de las Lonjas, s/n. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. Córdoba. Avenida de Libia, 34. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. Córdoba. Plaza de Colón, s/n. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. Córdoba. Avenida Campo de la Verdad, s/n. Precio: 1.639 €/l.
Gasolina 98
- Fueling. Lucena. Calle Ronda de San Francisco, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.799 €/l.
- Estación de Servicio La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.840 €/l.
- Agla. Las Quemadas. Calle Finlandia, 62. Precio: 1.849 €/l.
- Shell. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1.859 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431, Córdoba-Palma del Río, km 3,3. Precio: 1.865 €/l.
- Estación de Servicio El Saladillo. Baena. Calle Juan Torrico Lomeña, 46. Precio: 1.869 €/l.
- Estación de Servicio El Granadal. Córdoba. Avenida Azabache, s/n. Precio: 1.875 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.879 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.879 €/l.
Diésel
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.659 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.659 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.733 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.742 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.749 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.749 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1.749 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.749 €/l.
Precio de la gasolina hoy 23 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.585 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.585 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.585 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.585 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.585 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.585 €/l.
- Smart Oil. Motril. Carretera Almería-Motril, km 50. Precio: 1.595 €/l.
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.629 €/l.
- ASC Carburantes. Salobreña. Polígono Industrial, calle E, s/n. Precio: 1.635 €/l.
- Minioil. Motril. Calle Santo Domingo, 3. Precio: 1.635 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.729 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera de Tovares, km 1,4. Precio: 1.769 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.775 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.799 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.809 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.829 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.829 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.829 €/l.
- Estación de Servicio Ogicañas. Ogíjares. Calle Granada, 56. Precio: 1.829 €/l.
Diésel
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.729 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.739 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Estación de Servicio El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.739 €/l.
- Minioil. Ogíjares. Calle León, 36. Precio: 1.739 €/l.
- ASC Carburantes. Ogíjares. Avenida de Madrid, 169. Precio: 1.739 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.739 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera de Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1.739 €/l.
A partir de lo mostrado ya sabes dónde repostar, pero si deseas consultar datos en otro momento o de otra ciudad o municipio andaluz, puedes entrar en el Geoportal y ver resultados en forma de listas como las que hemos visto o también, mediante un mapa como este que ahora te mostramos a modo de ejemplo, de Granada: