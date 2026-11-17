Precio de la gasolina hoy 17 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Descubre dónde se encuentran las gasolineras más baratas para repostar hoy martes
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Llegamos a mediados del mes de noviembre y aunque los conductores andaluces, y de toda España, siguen beneficiándose de la rebaja fiscal de 20 céntimos por litro en gasolina y diésel, que se mantiene durante todo este mes, sigue siendo importante saber dónde se reposta ya que todavía, preocupa mucho lo que cuesta el precio de la gasolina. De este modo, si deseas cuánto te va a costar hoy martes 17 de noviembre llenar el depósito en Andalucía, tenemos los datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica al que las gasolineras reportan sus precios. Y estas son las más baratas de Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba y Granada a primera hora de hoy martes.
Precio de la gasolina hoy 17 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, las gasolineras más baratas hoy martes, son estas:
Gasolina 95
- Petroprix. Sevilla. Calle Parsi 7, 7. Precio: 1.339 €/l.
- Ballenoil. Sevilla. Calle Granito, 1. Precio: 1.339 €/l.
- Tamoil. Sevilla. Calle Pino Central, 14. Precio: 1.339 €/l.
- Plenergy. Alcalá de Guadaíra. Calle Palmetillo Cuatro, s/n. Precio: 1.339 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Parsi, 5. Precio: 1.339 €/l.
- Petroprix. Sevilla. Avenida de Montesierra, 7. Precio: 1.349 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.349 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.349 €/l.
- Moove. Sevilla. Calle Astronomía, 3. Precio: 1.359 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, nudo de Calonge. Precio: 1.359 €/l.
Gasolina 98
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.509 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.579 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.579 €/l.
- Family Energy. Utrera. C. C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.599 €/l.
- Shell. Dos Hermanas. Carretera E-05/N-IV, km 554,50. Precio: 1.659 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C. C. Eroski, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.737 €/l.
- Shell. Gelves. Autovía Sevilla-Coria, km 6. Precio: 1.769 €/l.
- Eni. Lebrija. Carretera A-471 Sevilla-Chipiona, km 27,900. Precio: 1.769 €/l.
- Shell. Alcalá de Guadaíra. Calle Mar Cantábrico, 13. Precio: 1.769 €/l.
Diésel
- Petroprix. Dos Hermanas. Avenida de la Libertad, 7. Precio: 1.619 €/l.
- Petroprix. Dos Hermanas. Avenida de Andalucía, 183. Precio: 1.619 €/l.
- Petroprix. Dos Hermanas. Avenida 4 de Diciembre, 554. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Dos Hermanas. Carretera E-05/N-IV, km 553,800. Precio: 1.619 €/l.
- Plenergy. Dos Hermanas. Avenida 4 de Diciembre, 553. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Dos Hermanas. Carretera N-IV, km 552,4, n.º 2. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Dos Hermanas. Autovía A-4, km 552,4. Precio: 1.619 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.627 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.627 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Travesía Su Eminencia, 2. Precio: 1.637 €/l.
Precio de la gasolina hoy 17 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En el caso de Málaga, estas que ahora ves son las gasolineras más baratas:
Gasolina 95
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.439 €/l.
- Trops. Trapiche. Polígono industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1.450 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.459 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.459 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.459 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1.465 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino El Higueral, 28. Precio: 1.465 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1.465 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.465 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1.465 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.559 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1.669 €/l.
- AGLA. Cerralba. Carretera de Cerralba, n.º 1, km 1. Precio: 1.705 €/l.
- Galp. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1.709 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.709 €/l.
- Sin rótulo. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.750 €/l.
- Galp. Nueva Andalucía. Carretera N-340, km 173. Precio: 1.754 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.759 €/l.
- Shell. Alhaurín de la Torre. Avenida Ciudad de Ceuta, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- Shell. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.759 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.629 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.649 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.649 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.669 €/l.
- S. C. A. A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.683 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1.695 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino El Higueral, 28. Precio: 1.695 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1.695 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.695 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1.695 €/l.
Precio de la gasolina hoy 17 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
Para quienes están o viven en Cádiz, estas son las gasolineras más baratas hoy martes:
Gasolina 95
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9-10-11, n.º 9. Precio: 1.379 €/l.
- Urban Oil. Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: 1.379 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.379 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida de Arcos, 55. Precio: 1.429 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.429 €/l.
- E. S. Nuestra Señora del Rosario. Bornos. Polígono industrial Cantarranas, 1. Precio: 1.449 €/l.
- Gacosur Villamartín. Villamartín. Carretera A-373, km 0,500. Precio: 1.459 €/l.
- Petrol & Go. Sanlúcar de Barrameda. Carretera de Chipiona, km 0,5. Precio: 1.489 €/l.
- Autonetoil. Sanlúcar de Barrameda. Calle Genil, 1. Precio: 1.489 €/l.
- Petrol & Go. Sanlúcar de Barrameda. Avenida Al-Ándalus, 53. Precio: 1.489 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.539 €/l.
- E. S. Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.575 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.599 €/l.
- Galp. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelaga, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- AGLA. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota (A-491), km 0,5. Precio: 1.700 €/l.
- Repsol. Campamento. Calle Real, 79. Precio: 1.719 €/l.
- Carrefour. El Puerto de Santa María. Carretera Madrid-Cádiz, km 653. Precio: 1.719 €/l.
- Repsol. El Puerto de Santa María. Carretera P-603, km 1. Precio: 1.719 €/l.
- Repsol. El Puerto de Santa María. Carretera P-603, km 1. Precio: 1.719 €/l.
- Repsol. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 16,700. Precio: 1.719 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9-10-11, n.º 9. Precio: 1.639 €/l.
- Urban Oil. Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.639 €/l.
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.688 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida de Arcos, 55. Precio: 1.689 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.689 €/l.
- E. S. Tres Caminos. Puerto Real. Avenida de la Mojarra, 5. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix San Fernando. San Fernando. Calle Mecánicos, 10. Precio: 1.699 €/l.
- Petrol & Go (Tres Caminos). Puerto Real. Avenida de la Mojarra, 16. Precio: 1.699 €/l.
- Plenergy. San Fernando. Carretera de la Batería de la Ardila, s/n. Precio: 1.699 €/l.
Precio de la gasolina hoy 17 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.379 €/l.
- Ballenoil. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.379 €/l.
- Ballenoil. La Rambla. Carretera de La Rambla a Montilla, km 33, s/n. Precio: 1.379 €/l.
- GEDS. La Rambla. Polígono industrial, calle El Horno, esquina con calle El Porrón, 1. Precio: 1.399 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.420 €/l.
- El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.428 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.436 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.439 €/l.
- Estación de Servicio Aranda. Montoro. Calle Carpio, 23. Precio: 1.450 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.489 €/l.
Gasolina 98
- Shell. La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: 1.639 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.689 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda de San Francisco, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140 (C. C. Eroski). Precio: 1.699 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.699 €/l.
- E. S. El Granadal. Córdoba. Avenida Azabache, s/n. Precio: 1.725 €/l.
- E. S. La Milana AGLA. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.728 €/l.
- Shell. Espejo. Calle Regiones Devastadas, 37. Precio: 1.729 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.729 €/l.
- Shell. Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. Precio: 1.729 €/l.
Diésel
- GEDS. La Rambla. Polígono industrial, calle El Horno, esquina con calle El Porrón, 1. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. La Rambla. Carretera de La Rambla a Montilla, km 33, s/n. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.649 €/l.
- El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.666 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.669 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.669 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.677 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.687 €/l.
Precio de la gasolina hoy 17 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Y por último en Granada, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- E. S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.379 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.379 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.379 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.379 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera de Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1.379 €/l.
- Alcampo. Granada. C. C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.379 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.379 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.379 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.399 €/l.
- Juncadiésel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.399 €/l.
Gasolina 98
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- Alcampo. Granada. C. C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.589 €/l.
- Galp. Pulianas. Carretera Vilches-Almería, km 0,100. Precio: 1.619 €/l.
- Shell. Churriana de la Vega. Carretera Nueva de Las Gabias, km 2,9. Precio: 1.649 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- San Lázaro Güevéjar. Güevéjar. Carretera NE-55 (Güevéjar-Cogollos Vega), km 16. Precio: 1.663 €/l.
- AM97 Plus S. L.. Valderrubio. Carretera de Tovares, km 1,4. Precio: 1.679 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.689 €/l.
- E. S. Ogicañas. Ogíjares. Calle Granada, 56. Precio: 1.699 €/l.
- San Lázaro. Granada. Carretera de la Sierra, km 313. Precio: 1.707 €/l.
Diésel
- E. S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.579 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera de Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1.579 €/l.
- Alcampo. Granada. C. C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.579 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.579 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Juncadiésel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.599 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.599 €/l.
Con los listados que tienes arriba ya sabes dónde repostar hoy, pero si quieres consultar en otro momento, puedes entrar en el Geoportal y ver precios actualizados y, además, en un mapa interactivo como este, a modo de ejemplo, de Málaga: