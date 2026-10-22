Muere un militar atropellado en la base de Cerro Muriano (Córdoba)

Un militar de 23 años ha muerto atropellado en un accidente en la base militar Guzmán el Bueno X, en Cerro Muriano (Córdoba). En el siniestro se ha visto implicado un camión del destacamento.

Tras recibir el aviso del siniestro, que se ha producido entre las 9:30 y las 10:00 horas de este jueves, varios efectivos de la Guardia Civil se han desplazado de inmediato hasta las instalaciones militares para coordinar la intervención en el lugar de los hechos.

Según ha adelantado Diario Córdoba, el militar ha sido atropellado por un camión que realizaba una maniobra en una zona con escasa visibilidad. Un hecho que ya está investigando el Instituto Armado.

El fallecido se habría incorporado a la unidad hace sólo unos meses, aunque por el momento se desconoce su rango.

Dos ahogamientos en la misma base en 2023

Cabe recordar que en esta misma base fallecieron, en diciembre de 2023, dos militares ahogados mientras participaban en unas maniobras que consistían en cruzar a nado un lago.

Por aquel suceso están imputados un capital y un teniente, para los que la Fiscalía Militar ha pedido ocho y cinco años de prisión respectivamente.

Según el escrito de acusación, el Ministerio Público imputó al capitán Zúñiga dos delitos contra la eficacia en el servicio, tipificados en el artículo 77.1 del Código Penal Militar, al considerar que su actuación fue determinante en el desarrollo de unas maniobras en las que murieron el cabo Miguel Ángel Jiménez y el soldado Carlos León.

En el caso del teniente Tato, reclamaron una condena de cinco años de prisión, al atribuirle también dos delitos contra la eficacia en el servicio por su participación material y directa en las maniobras.

Además de las penas de prisión solicitadas, el Ministerio Público fijó la responsabilidad civil derivada de los hechos en el Ministerio de Defensa. En este sentido, reclamó una indemnización conjunta que ronda los 422.000 euros para las familias de los dos militares fallecidos, en concepto de compensación por los daños causados.

El Tribunal Militar Central ha fijado para mayo y junio de 2027 la vista por estos dos fallecimientos.

Los hechos tuvieron lugar el 21 de diciembre de 2023 durante unas maniobras en el embalse de la citada base. El agua se encontraba a una temperatura muy baja y los soldados tuvieron que cruzar el lago con lastres de hasta 12 kilos, que al mojarse, aumentaron considerablemente de peso, e impidieron que pudieran mantenerse a flote.