Muere Alfredo Sánchez Monteseirín, alcalde de Sevilla durante doce años

El ex alcalde socialista de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín ha fallecido en las últimas horas tras una larga y grave enfermedad, según ha comunicado este lunes el presidente del Pleno municipal, Manuel Alés, durante la sesión extraordinaria sobre ordenanzas fiscales. Tras anunciar la noticia a los miembros de la Corporación, se ha guardado un minuto de silencio en su memoria.

Nacido en La Rinconada (Sevilla) el 25 de septiembre de 1957, Sánchez Monteseirín fue alcalde de la capital andaluza entre 1999 y julio de 2011. Durante sus tres legislaturas al frente del Ayuntamiento, todas ellas sin mayoría absoluta, impulsó distintas actuaciones urbanísticas y proyectos de movilidad que modificaron el centro y otros puntos de la ciudad.

Entre las iniciativas más destacadas de su mandato figuran la construcción del tranvía, la ampliación de la red de carriles bici, la peatonalización de calles del centro y la reurbanización de la Alameda de Hércules. También promovió el proyecto Metropol-Parasol, conocido como las Setas de la Encarnación, una infraestructura que se convirtió en uno de los proyectos más reconocibles de su etapa, aunque también generó controversia por su desarrollo y sus características.

Su trayectoria política

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, Sánchez Monteseirín inició su trayectoria política como concejal en Burguillos, cargo que desempeñó entre 1979 y 1987. Posteriormente, presidió la Diputación de Sevilla entre 1995 y 1999, antes de acceder a la alcaldía de la ciudad sevillana. También estuvo al frente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y, tras abandonar el Ayuntamiento en 2011, fue nombrado delegado especial del Estado para la Zona Franca de Sevilla.

Al margen de su actividad política, desarrolló su carrera profesional en el ámbito sanitario público. Fue funcionario de la Escala de Médicos Inspectores del extinguido Instituto Nacional de Previsión y ocupó un puesto en la Subdirección General de Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía.

Su enfermedad le apartó de la vida pública

La salud de Sánchez Monteseirín había limitado su presencia pública durante los últimos años. En julio de 2024, coincidiendo con el 25 aniversario de su llegada a la Alcaldía, su familia difundió un comunicado en el que agradecía las muestras de interés y el respeto mostrado ante su situación personal.

Su última etapa estuvo marcada por varios reconocimientos institucionales. En enero de 2025 acudió a la Casa de la Provincia para la presentación de un retrato con motivo de su etapa como presidente de la Diputación, entre 1995 y 1999. En el acto estuvo acompañado por el expresidente de la institución Miguel Ángel Pino y por el actual presidente, Javier Fernández, también secretario general del PSOE de Sevilla.

Sin embargo, no pudo acudir a la ceremonia del 30 de mayo de 2025, durante la tradicional celebración del día de San Fernando, para recoger la Medalla de Oro de Sevilla por la «Proyección de la Ciudad». Fue su esposa, Felisa Tomás, quien recibió la distinción en su nombre.