Mario Niebla entrega a León XIV la medalla de oro de la Hermandad del Rocío de la Macarena como Hermano Mayor de Honor

La Hermandad del Rocío de la Macarena de Sevilla ha entregado al Papa León XIV la medalla de oro que lo acredita como Hermano Mayor de Honor de la corporación sevillana, durante la peregrinación extraordinaria que ha llevado a unos 200 hermanos hasta el Vaticano para conmemorar el 40 aniversario fundacional de la hermandad. El Hermano Mayor, Mario Niebla, ha hecho entrega personalmente de la distinción al Santo Padre, junto con un cuadro que contiene el diploma oficial de su nombramiento, firmado tanto por él como por el secretario de la entidad.

La designación del Papa como Hermano Mayor de honor fue aprobada por unanimidad en un cabildo extraordinario de hermanos celebrado el pasado mes de julio. La entrega de la medalla y del documento acreditativo ha tenido lugar tras la audiencia en la plaza de San Pedro, en un encuentro en el que Mario Niebla ha estado acompañado por el arzobispo de Sevilla y el director espiritual de la hermandad, José Manuel Martínez Guiseola, párroco de San Gil.

Durante la audiencia, el Santo Padre se ha detenido ante el Simpecado de la corporación macarena, que se encontraba acompañado por alrededor de 200 hermanos desplazados a Roma con motivo de esta efeméride. Los peregrinos han rezado un Ave María ante el Papa, que les ha dado su bendición tanto a ellos como al Simpecado de esta Hermandad del Rocío de la Macarena de Sevilla.

La peregrinación ha continuado con la celebración de una misa en la capilla del coro de la Basílica de San Pedro del Vaticano, presidida por el arzobispo de Sevilla. La eucaristía ha servido para reunir a los integrantes de la hermandad en torno a una celebración religiosa en el corazón de la cristiandad, dentro de un programa organizado para conmemorar las cuatro décadas de historia de la corporación.

La jornada de este miércoles ha culminado un programa de actos que comenzó el martes en Roma. La Hermandad del Rocío de la Macarena celebró entonces una misa cantada en la Iglesia Nacional Española, presidida también por el arzobispo de Sevilla y concelebrada por el rector del templo, el director espiritual de la corporación y Antonio Mellé, sacerdote andaluz que fue párroco de San Gil y que actualmente pertenece a la curia. Tras la celebración religiosa, los hermanos compartieron una cena de hermandad.

La agenda incluyó además un encuentro institucional en la Embajada de España ante la Santa Sede. La embajadora recibió a la Junta de Gobierno, los auxiliares y las camareras de la corporación con motivo de esta peregrinación extraordinaria, que ha permitido a la hermandad desarrollar actividades religiosas e institucionales en Roma.

Otro de los momentos de la visita tuvo lugar en el convento de las Hermanas de la Cruz en Roma. Mario Niebla ha querido destacar «la humildad y la grandeza espiritual de las siete hermanas que residen en el convento». El Hermano Mayor ha expresado su satisfacción por una peregrinación que ha definido como «una experiencia de fe compartida y emoción entre los miembros de la corporación».

Durante estos días, la hermandad ha tenido presentes tanto a los hermanos que no han podido desplazarse hasta Italia como a aquellos que ya han fallecido. Niebla también ha agradecido al Papa, a la Prefectura de la Casa Pontificia y al arzobispo de Sevilla su contribución para que esta celebración se convierta en una oportunidad de renovar la devoción a la Virgen del Rocío y a su divino Pastorcito.