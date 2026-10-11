Las llamas devoran una fábrica textil en Córdoba y piden a los vecinos no salir de casa

Una nave textil de Palma del Río (Córdoba) ha ardido este domingo y ha generado una intensa humareda. Catorce bomberos trabajan en la zona y, aunque el fuego está controlado, según la Diputación, las autoridades han pedido a los vecinos que no salgan de casa y mantengan puertas y ventanas cerradas mientras persista el humo.

El abundante material almacenado en el interior sigue alimentando la combustión. La nave tiene aproximadamente cien metros de largo por cincuenta de ancho y se encuentra en la confluencia de la calle Juan Miró con Gran Vía Aulio Cornelio. Su ubicación, aislada de la población, permite descartar que las llamas se propaguen a otras infraestructuras.

El humo, sin embargo, «puede llegar a sentirse en la localidad y en municipios cercanos», ha advertido el 112 Andalucía. Emergencias recomienda evitar el ejercicio al aire libre si la humareda es intensa y proteger especialmente a niños, mayores, personas con enfermedades respiratorias y otros colectivos vulnerables.

La Policía Local ha cortado un tramo de aproximadamente un kilómetro de la vía Aulio Cornelio. Junto al Ayuntamiento y Protección Civil, participa en los avisos a la población para que permanezca en sus viviendas y evite salir o asomarse al exterior.

Dos retroexcavadoras retirarán el material de la nave

La extinción pasa ahora por contener el perímetro y reducir la intensidad del fuego. Una vez disminuya la potencia de las llamas, está previsto que dos retroexcavadoras entren por la parte trasera y un lateral de la instalación. La maquinaria extraerá el textil acumulado y lo removerá para que los bomberos puedan apagarlo progresivamente.

Los catorce efectivos desplazados por la Diputación proceden de distintos parques de la provincia. Cuentan con cinco camiones nodriza, un vehículo escala y una autobomba ligera, a los que se suma una cuba aportada por el Ayuntamiento para colaborar en la extinción.

La alcaldesa, Matilde Esteo, y el presidente del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, Antonio Martín, se encuentran en la zona coordinando las medidas preventivas.

El Plan Infoca también ha apoyado el operativo con aviones de carga en tierra, un helicóptero semipesado, una autobomba y un grupo de bomberos forestales, además de un agente medioambiental y un técnico de operaciones. El servicio ha anunciado que ha finalizado su intervención y retirado sus medios aéreos y terrestres.