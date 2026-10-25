Jorge Buxadé alerta del «islamoizquierdismo» en Sevilla y carga contra la mezquita del Polígono Sur

El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé ha situado el denominado «islamoizquierdismo» entre los principales desafíos para el orden público y la convivencia en Europa. El jefe de la delegación del partido en Bruselas ha denunciado lo que define como una estrategia de «entrismo islámico» y ha acusado al Partido Popular de haber aprobado políticas que, a su juicio, favorecen este fenómeno.

Buxadé ha definido el «entrismo islámico» como «una estrategia para subvertir el orden social y político, acabar con la democracia y quitar nuestras libertades». Durante su intervención, el dirigente de VOX ha presentado esta alianza entre sectores islamistas y la izquierda como una amenaza para los valores y las formas de vida europeas.

El eurodiputado ha asegurado que el principal desafío para su formación es «el izquierdismo» y ha aludido a los acontecimientos que, según ha señalado, se han producido en Francia, Italia y Bélgica, además de mencionar los incidentes registrados en Barcelona el sábado. «Lo hemos visto en Francia, Italia, Bélgica y ayer en Barcelona con calles incendiadas», ha manifestado.

Vox y el islamoizquierdismo

En su intervención, Buxadé ha insistido en que la confluencia entre el islamismo radical y la izquierda tiene consecuencias tanto en el ámbito de la seguridad como en el de la convivencia. «El islamoizquierdismo quiere destruir nuestras formas de vida con violencia y con la ruptura de la convivencia entre los españoles y los europeos», ha afirmado.

El dirigente de Vox también ha sostenido que esa coalición política y cultural «ha condenado a las clases medias en España y también en Sevilla», trasladando así su discurso al ámbito local y a los problemas de los barrios de la capital andaluza, como, por ejemplo, con la Mezquita del Polígono Sur.

En este punto, Buxadé ha puesto el foco en las dificultades socioeconómicas de determinadas zonas de Sevilla y ha criticado las condiciones en las que viven algunos de sus vecinos. «No se puede convertir Sevilla en una ciudad donde seis de los 15 barrios son los más pobres de España, ni se puede condenar a sus barrios a vivir con supermercados del narco», ha declarado.

La remigración, entre las propuestas de Vox

Como respuesta a la situación que describe, Buxadé ha defendido una de las propuestas de su formación en materia migratoria: la remigración. El eurodiputado ha asegurado que Vox plantea «la remigración de todos aquellos que con su conducta atentan contra nuestras costumbres».

Jorge Buxadé ha insistido en que el debate no se limita a la seguridad ciudadana, sino que también afecta al modelo de convivencia y a la situación social de las ciudades europeas. Su intervención ha combinado las críticas a la izquierda y al Partido Popular con referencias a los problemas económicos de Sevilla y la defensa de medidas migratorias más contundentes.