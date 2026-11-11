El fracaso de la huelga general en Sevilla: los comercios del centro abren pese a la alerta naranja

La huelga general convocada este miércoles 11 de noviembre ha pasado prácticamente desapercibida en las principales calles comerciales del centro de Sevilla. Pese a la convocatoria de paro y a la alerta naranja por fenómenos meteorológicos adversos, los establecimientos de algunas de las zonas más transitadas de la capital hispalense han mantenido su actividad con aparente normalidad, sin que se apreciaran cierres generalizados ni presencia de piquetes informativos durante el recorrido realizado por OKDIARIO.

Este periódico ha recorrido algunos de los principales enclaves comerciales de Sevilla, como la Plaza de la Magdalena y las calles San Eloy, O’Donnell y Velázquez. El resultado ha sido una imagen muy alejada de la paralización de la actividad económica que persigue una convocatoria de huelga general: los negocios observados permanecían abiertos y atendiendo al público incluso en una franja horaria habitualmente asociada al descanso para comer.

Ni rastro tampoco de los piquetes informativos durante la visita de OKDIARIO. En las calles inspeccionadas no se ha observado presencia de grupos sindicales tratando de informar a los trabajadores sobre la convocatoria o animando a secundar los paros. Una ausencia especialmente llamativa en un entorno que concentra buena parte de la actividad comercial de Sevilla y que constituye uno de los principales escaparates económicos de la ciudad.

La imagen registrada en pleno corazón de la capital andaluza contrasta con las expectativas de movilización generadas alrededor de la jornada de huelga. Al menos en las principales arterias comerciales visitadas por este periódico, la convocatoria no ha conseguido alterar de manera visible el funcionamiento habitual de los establecimientos, que han continuado levantando sus persianas pese al llamamiento al paro.

Una imagen que contrasta con el discurso sindical

Frente a los mensajes de respaldo a la huelga y las expectativas de seguimiento trasladadas por sus promotores, la realidad observada por OKDIARIO en el centro de Sevilla ha sido bien distinta. La apertura de los establecimientos y la ausencia de piquetes evidencian una escasa repercusión visible de la convocatoria en las zonas comerciales inspeccionadas.

La actividad registrada tampoco permite hablar de una paralización del comercio en estas calles, donde los negocios han seguido funcionando con normalidad aparente. Así, mientras la huelga general aspiraba a convertirse en una demostración de fuerza, el centro de Sevilla ha ofrecido este miércoles una imagen muy diferente: persianas levantadas, establecimientos en funcionamiento y ninguna presencia visible de piquetes informativos en el recorrido realizado por OKDIARIO.

Sevilla, en alerta naranja

La jornada de huelga ha coincidido, además, con un episodio de inestabilidad meteorológica que ha puesto a Sevilla bajo aviso naranja. La previsión de fuertes precipitaciones y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora ha añadido un condicionante extraordinario a una jornada en la que los sindicatos pretendían visibilizar su capacidad de movilización.

Sin embargo, ni la convocatoria de huelga ni las adversas condiciones meteorológicas han impedido que los comercios observados en el centro de Sevilla mantuvieran abiertas sus puertas. Las calles San Eloy, O’Donnell y Velázquez, habituales puntos de referencia para las compras en la capital, han ofrecido una estampa de continuidad.