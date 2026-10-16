La Fiscalía se querella contra el alcalde socialista de Ítrabo (Granada) por delitos de prevaricación y malversación

La Fiscalía Provincial de Granada ha presentado una querella contra el alcalde socialista de Ítrabo (Granada), Antonio Jesús Carrascosa Valverde, por delitos continuados de prevaricación y malversación relacionados con la gestión económica y la contratación municipal. La actuación del Ministerio Público se produce después de una denuncia presentada por VOX, que alertó de posibles irregularidades en un total de 26 expedientes tramitados por el Ayuntamiento entre 2021 y 2026.

La sección de delitos contra la Administración pública de la Fiscalía ha trasladado los hechos a los juzgados de Instrucción de Motril, donde se ha presentado la querella. Los expedientes analizados están relacionados con el pago de facturas y la contratación directa de personal laboral por parte del consistorio durante ese periodo.

El concejal de VOX en Ítrabo, Antonio Jiménez Montes, ha explicado que la denuncia se fundamentó en posibles irregularidades en los procedimientos administrativos utilizados para gestionar determinados gastos municipales. Entre los hechos señalados figuran el abono de facturas sin el preceptivo informe de fiscalización e intervención, así como el pago de servicios recurrentes para los que, según la denuncia, no existía contrato alguno.

Contratos menores que superan los límites legales

Tras recibir la denuncia, la Fiscalía Provincial de Granada requirió al interventor del Ayuntamiento de Ítrabo la elaboración de un informe sobre distintos expedientes de contratación. Según la información difundida por VOX, el documento puso de manifiesto diversas irregularidades en los procedimientos examinados.

Entre ellas, el informe habría detectado contratos menores que superaban los 15.000 euros de valor estimado en el caso de los suministros, así como el posible fraccionamiento de contratos correspondientes a gastos periódicos. También se habrían localizado facturas que carecían de expediente de contratación.

Estas incidencias afectan a diferentes aspectos de la gestión económica municipal, desde los mecanismos de fiscalización del gasto hasta los procedimientos empleados para contratar bienes, servicios y personal. La denuncia sostiene que determinadas operaciones se habrían realizado sin el respaldo administrativo exigible, una cuestión que ha motivado la actuación de la Fiscalía y la presentación de la querella ante los juzgados de Motril.

La investigación se centra en 26 expedientes correspondientes a un periodo de cinco años, entre 2021 y 2026. La documentación recabada por el Ministerio Público incluye el informe solicitado al interventor municipal, que recoge las incidencias detectadas en los procedimientos examinados.

VOX presentó la denuncia contra el regidor

Jiménez Montes ha defendido la iniciativa de su formación y ha asegurado que la denuncia se presentó ante las sospechas de que determinados contratos no se estaban tramitando con las garantías legales correspondientes. El concejal ha afirmado que su partido seguirá pendiente de la gestión de los recursos públicos en el municipio granadino.

«Desde VOX no vamos a permitir que el equipo de gobierno haga un uso indebido del dinero de los itrabeños», ha manifestado Jiménez Montes, que también ha expresado su confianza en la actuación de la Justicia.