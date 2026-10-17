Cielos nublados y lluvia en Andalucía: cambios de temperatura según AEMET

Cielos muy nubosos dominarán el conjunto del territorio andaluz este 17 de octubre de 2026, trayendo consigo chubascos y tormentas, especialmente en áreas montañosas. Las temperaturas mínimas experimentarán cambios ligeros, mientras que las máximas descenderán en general. Los vientos serán flojos y variables, con rachas ocasionalmente moderadas de componente oeste en la vertiente atlántica por la tarde.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 17 de octubre

Tarde calurosa con lluvias frecuentes en Sevilla

El cielo en Sevilla se despereza lentamente esta mañana, con un entorno que se presenta algo cubierto, perfecto para crear ambientes frescos. Con temperaturas que rondan los 18 grados y una sensación térmica que también se mantiene en cifras similares, la jornada comienza tranquila aunque se prevén momentos críticos. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvias aumenta notablemente y se espera que la tarde traiga consigo un panorama más gris y aguaceros.

Ya por la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 31 grados, pero la sensación será aún más intensa debido a la alta humedad en el ambiente, que podría convertirse en un factor pesado para quienes disfruten del aire libre. El viento, que soplará del sur con ráfagas sostenidas, ayudará a refrescar un poco, aunque su velocidad de 20 km/h no será suficiente para aliviar la sensación cálida. Con un día que se irá oscureciendo a las 19:44, la mejor recomendación es aprovechar las primeras horas de la luz del sol, antes de que las nubes y la lluvia tomen protagonismo.

CÃ³rdoba: nubes grises y lluvia inminente

A medida que la mañana se despierta en Córdoba, un aire inusual se siente en el ambiente. Las nubes grises se agolpan en el cielo, presagiando la llegada de un día marcado por la inestabilidad. Desde tempranas horas, la temperatura se mantiene fresca, rondando los 15 grados y se anticipa una jornada de constantes cambios en la que la lluvia hará su aparición.

Mientras el día avanza, las condiciones se tornan más adversas y se prevén lluvias intensas por la tarde y la noche, con una probabilidad del 100%. Además, el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se torne más fría de lo habitual. Se recomienda llevar paraguas y estar atento a los cambios, ya que el tiempo promete no ser tranquilo en las próximas horas.

En Huelva, cielo ligeramente nublado y suave brisa

Las condiciones de tiempo se presentan mayormente estables a lo largo del día, con algunas nubes que pueden hacerse notar. Las temperaturas variarán entre los 17 y 29 grados y hay una ligera posibilidad de lluvia por la tarde-noche, aunque el viento será suave y no generará incomodidades.

Con un ambiente tranquilo, resulta un día perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas. Un poco de frescura en la mañana y temperaturas agradables por la tarde invitan a aprovechar al máximo las horas del día.

Ambiente variable y algo húmedo en CÃ¡diz

El amanecer en Cádiz trae consigo un día que promete ser variable y un tanto húmedo, ya que la probabilidad de lluvia alcanza un 65%. A medida que el sol salga a las 08:34, la temperatura mínima se situará en torno a los 19°C, con una sensación térmica que podría llegar a los 20°C. A lo largo de la mañana, el cielo estará más despejado, pero la tarde nos deparará un ambiente parcialmente nublado con un aumento significativo en la probabilidad de lluvia.

Con el viento soplando del sur a una velocidad media de 15 km/h, es importante estar atentos a las ráfagas que podrán alcanzar hasta 30 km/h. La temperatura máxima del día será de 24°C, lo que hará que la tarde se sienta cálida, mientras que la alta humedad, tocando el 95%, hará que el ambiente se perciba pesado. La puesta del sol será a las 19:46, brindando unas 11 horas de luz para disfrutar.

JaÃ©n: lluvias intensas y calor por la tarde

La mañana en Jaén se presenta con cielos parcialmente nublados y una temperatura fresca de 19 grados, perfecta para comenzar el día. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la situación cambiará drásticamente; se espera una alta probabilidad de lluvia que acompañará a un aumento en la temperatura, alcanzando los 27 grados en su punto máximo. Lo mejor es estar preparados con un paraguas y optar por ropa ligera, ya que las lluvias podrían ser intensas por la tarde-noche.

Cielo nublado y chubascos intensos en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un ambiente fresco con temperaturas alrededor de los 19°C, mientras que el cielo se presentará parcialmente nublado. No obstante, a medida que avance la jornada, el termómetro alcanzará los 27°C, pero la tarde podría traer chubascos intensos y un aumento en la humedad que podría llegar hasta el 95%.

Con el viento del sureste soplando a unos 15 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, es recomendable tener a mano un paraguas si se planea salir por la tarde, cuando la probabilidad de lluvia se elevará al 100%.

Granada: cielos nublados y lluvia a la vista

La mañana en Granada se presenta con cielos cubiertos y un ambiente fresco, ideal para quienes disfrutan de un paseo matutino. Con temperaturas que rondan los 16 grados y una sensación térmica un poco más cálida, se recomienda llevar una chaqueta ligera, ya que la humedad se siente notablemente.

A medida que avance el día, la situación dará un giro, con un aumento significativo de la probabilidad de lluvia en la tarde-noche. Las nubes se irán acumulando y es posible que los paraguas sean compañeros indispensables. Así que, si tienes planes al aire libre, ¡mejor prepárate para mojarte y disfruta del espectáculo del agua!

AlmerÃ­a: cielos nublados con chubascos intermitentes

Las primeras horas traen un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas, con mínima de 19 grados. A medida que avance la mañana, se anticipan chubascos intermitentes que podrían intensificarse hacia la tarde, alcanzando una máxima de 26 grados. La humedad será notable, con niveles que fluctuaran entre el 65 y el 90 por ciento.

Con el paso de las horas, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente en la tarde-noche, por lo que se recomienda llevar paraguas si se planea salir. El viento, suave desde el sur, aportará algo de frescura, pero el contraste térmico hará que la sensación de calor crezca, alcanzando los 26 grados por la tarde.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET