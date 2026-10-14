Andalucía hoy: cielos nubosos y chubascos en el litoral, con vientos fuertes, según AEMET

La jornada de hoy, 14 de octubre de 2026, presenta un panorama variable en Andalucía, con intervalos de cielos nubosos en la vertiente mediterránea que se acompañan de chubascos ocasionales, especialmente en el litoral almeriense. En el resto del territorio, los cielos se mantendrán mayormente despejados con algunas nubes altas. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso en el tercio occidental, mientras que las máximas se mantendrán estables o descenderán ligeramente. Los vientos serán flojos con rachas moderadas en las sierras y levantadas fuertes en el litoral mediterráneo oriental y la costa gaditana.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 14 de octubre

Cielo soleado con brisa suave en Sevilla

El cielo se despereza lentamente en Sevilla, donde esta jornada del día promete ser soleada, con un par de nubes juguetonas que apenas entorpecerán su esplendor. La temperatura mínima comenzará alrededor de los 18 grados, pero elevará el termómetro hasta alcanzar los 35 por la tarde, acompañados de una sensación similar que hará que el sol se sienta como un cálido abrazo. La brisa será suave, soplando del este a una velocidad de 10 km/h, aunque se prevén rachas que podrían alcanzar los 25 km/h, lo que añadirá un toque fresco a la atmósfera.

Ya por la tarde, el ambiente se mantendrá placentero, con temperaturas en torno a los 29 grados mientras el sol se prepara para descender en el horizonte a las 19:48. La humedad, aunque moderada, nos recordará que estamos en plena primavera, manteniendo un aire ligero aunque algo cargado. Sin embargo, no se prevén lluvias durante el día, lo que permitirá disfrutar de unas horas de luz excepcional para pasear y disfrutar de la vibrante vida de la ciudad.

CÃ³rdoba: nubes y viento con posibles lluvias

La jornada en Córdoba se presenta con un leve susurro que anticipa cambios: nubes tensas se aglutinan en el cielo, mientras el viento empieza a soplar con fuerza. La luz del sol apenas se asoma, dejando un manto gris que presagia un día inestable. A medida que avanza la mañana, el termómetro marcará temperaturas suaves, con una máxima de 32°C, pero la sensación térmica puede ser más intensa debido a la humedad que alcanzará el 85%.

El contraste entre la tranquilidad matutina y la agitación vespertina es palpable. A medida que el sol ceda su lugar, se prevén ráfagas de hasta 35 km/h, que podrían transformar un día normal en una experiencia memorable. Ante la posibilidad de lluvias intensas y el aumento de la humedad, se aconseja llevar paraguas y prepararse para el descenso en las temperaturas hacia la noche.

En Huelva, cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado durante la mañana y algunas nubes que podrían aparecer por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 32 grados, con vientos suaves que no perturbarán la tranquilidad del día.

Una jornada perfecta para salir a pasear y disfrutar del ambiente agradable. Las condiciones son ideales para llevar a cabo actividades al aire libre, sin preocupaciones por lluvias ni cambios bruscos en el tiempo.

Agradable jornada para disfrutar al aire libre en CÃ¡diz

Este día en Cádiz amanece con un cielo predominantemente despejado, ofreciendo una temperatura mínima de 22°C que se siente agradable. A medida que avanza la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 29°C en la tarde, con una sensación térmica similar debido a la humedad relativa que se mantendrá en un 45% a 80%. Aunque las ráfagas de viento pueden alcanzar hasta 50 km/h, se esperan condiciones secas, sin probabilidad de lluvia ni por la mañana ni por la tarde-noche.

La jornada será cálida y húmeda, ideal para disfrutar del ambiente al aire libre. Con más de 11 horas de luz desde la salida del sol a las 08:31 hasta la puesta a las 19:50, los habitantes y visitantes de Cádiz podrán aprovechar el día plenamente. Disfruten de esta agradable jornada, evitando el sol directo durante las horas más cálidas.

JaÃ©n: cielo claro y ambiente veraniego

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura agradable de 18 grados, ideal para comenzar el día. Con el viento soplando suavemente desde el este a unos 10 km/h, el ambiente es cálido y acogedor.

A medida que avance el día, se alcanzarán temperaturas máximas de hasta 29 grados, manteniendo el cielo claro y soleado. Es un buen momento para disfrutar del aire libre, así que no olvides aplicar protector solar y vestir ropa ligera para sentirte cómodo en esta bonita jornada.

Cielo despejado con nubes y lluvia en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo mayormente despejado, favorable para disfrutar de un inicio de jornada agradable con temperaturas que rondan los 20 grados. A medida que avance el día, el calor se intensificará, alcanzando una máxima de 28 grados en la tarde, aunque el viento moderado de hasta 10 km/h proporcionará algo de alivio.

Sin embargo, las nubes comenzarán a ganar protagonismo y se prevén algunas precipitaciones puntuales hacia la tarde-noche, con una probabilidad del 5%. Para quienes planeen actividades al aire libre, es aconsejable tener a la mano un paraguas, especialmente cuando el termómetro marque los 24 grados en horas de la tarde.

Granada: cielos despejados y temperaturas agradables

En Granada, la mañana se presenta con cielos despejados, ideales para disfrutar del aire fresco y de una temperatura que ronda los 16 grados. A medida que avance el día, el ambiente se caldeará con máximas que alcanzarán los 29 grados, aunque la probabilidad de lluvia se mantiene baja, especialmente hasta la tarde.

Durante la tarde-noche, la temperatura bajará ligeramente y se espera algo de nubosidad, pero sin grandes alteraciones en la tranquilidad del tiempo. Es un buen momento para salir y disfrutar de un paseo, pero no olvides llevar contigo una chaqueta ligera, ya que al caer el sol la sensación térmica descenderá.

AlmerÃ­a: cielo gris con chubascos intermitentes

El cielo de esta mañana se pinta con matices grises, presagiando un día de inestabilidad. Los chubascos intermitentes comenzarán a hacerse notar a partir de media mañana, mientras las temperaturas, frescas por la madrugada, alcanzarán los 29 °C en su punto máximo por la tarde, aunque la sensación térmica podría elevarse hasta los 29 °C.

A medida que avanza la jornada, el viento del este, con ráfagas de hasta 45 km/h, aportará frescura, pero no olvidemos que la tarde podría traer precipitaciones puntuales. Es recomendable llevar un paraguas para cualquier eventualidad y disfrutar de una tarde que, pese a la inestabilidad, ofrece calidez en el ambiente.