El drama de Teresa, jubilada en Barcelona, que paga 1.300 euros de alquiler con una pensión de 840: «No me llega ni para empezar»

Para María Teresa, una jubilada de Barcelona, compartir piso se ha convertido en la única alternativa para llegar a final de mes. Con unos ingresos mensuales mensuales de apenas 840 euros, procedentes de sus prestaciones de jubilación y viudedad, y un alquiler de 1.300 euros, le faltan 460 euros sólo para pagar la renta. A esto hay que sumar los gastos de alimentación, electricidad, agua y gas.

Esta jubilada alquila cada habitación por entre 350 y 400 euros a estudiantes universitarias. Esta fórmula le permite obtener un dinero extra para cubrir los gastos mensuales y, al mismo tiempo, no estar sola en casa. Según explica, la convivencia con las jóvenes era buena, aunque reconoce que esta situación no era la que había imaginado para su jubilación. Se trata de una solución a la que ha tenido que recurrir para hacer frente a un alquiler que supera con creces sus ingresos habituales.

La dura realidad de Teresa, jubilada en Barcelona

«Cobro una pensión de 840 euros y pago 1.200 euros de alquiler. Si no fuera porque puedo tener a dos chicas estudiantes universitarias en casa, no podría sobrevivir. Pero claro, es por eso que me gustaría decir que, como viuda pensionista de 80 años, me siento insegura, porque no puedo alquilar habitaciones a estudiantes: está prohibido. Me gustaría tener algún tipo de amparo por la edad que tengo y para poder sobrevivir», explica al creador de contenido Jire4.

«Soy viuda y jubilada, y todo junto son los 840 euros que cobro, porque claro, la viuda no cobra la pensión completa del marido. No puedo vivir de otra manera. No tengo otros ingresos. La comida está carísima. He dejado de comer pescado y me he borrado de la asociación médica privada que tenía. Ahora voy a la Seguridad Social, de la que nunca había hecho uso, y, bueno, esta es mi forma de sobrevivir. Es horroroso hoy día salir adelante con todos los impuestos y todos los gastos. Lo gestiono como puedo.

El único gasto que tengo superfluo, para mí, es ir a un gimnasio a hacer aquagym, y porque está subvencionado: pago 16 euros. Es el único lujo que me permito. Yo no voy al teatro, no voy al cine, me da igual. Sí salgo con mis amigas a pasear, a caminar, que me encanta, y ya está. Y soy feliz», continúa.

Empezó a trabajar a los 17 años, aunque no siempre estuvo dada de alta en la Seguridad Social. «En aquella época, si te ajustabas un poco más con el sueldo, no te daban de alta en la Seguridad Social. Y a mí, para ir trampeando más, me convenía ganar un poco más y me daba igual», confiesa. . En aquel momento no pensaba en la jubilación ni en las consecuencias que tendría esa decisión a largo plazo. Ahora, al llegar a esta etapa de su vida, se enfrenta a las consecuencias de aquella situación: solo tiene 11 años cotizados.

En España, para acceder a una pensión contributiva de jubilación es necesario haber cotizado a la Seguridad Social durante un mínimo de 15 años, de los cuales al menos dos deben estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la jubilación. Quienes no alcanzan ese periodo mínimo, como ocurre en el caso de Teresa, pueden solicitar una pensión no contributiva, cuya cuantía en 2026 asciende a 628.80 euros mensuales.

María Teresa explicó que, aunque esta forma de vida dista mucho de lo que habría deseado para su jubilación, mantiene una buena relación con sus inquilinos. «Me llevo muy bien, pero bueno, solo admito estudiantes, chicas universitarias nada más, no admito a gente desconocida que venga a vivir a mi casa y tal».

La realidad del alquiler en Barcelona

Encontrar un piso de alquiler en Barcelona se ha convertido en una auténtica carrera contrarreloj, con cientos de personas compitiendo por una misma vivienda. Cada inmueble que sale al mercado en la capital catalana recibe una media de 401 interesados en apenas 10 días. Así lo refleja el Barómetro del Alquiler correspondiente al tercer trimestre de 2026, elaborado por el Observatorio del Alquiler e impulsado por la Fundación Alquiler Seguro.

«La escasez de oferta y los elevados precios están dejando fuera a aquellas familias con menos recursos», explica Gerardo Neistat, director del Observatorio del Alquiler. Según el experto, las subidas de los alquileres están empezando a moderarse porque muchas familias han alcanzado el límite de lo que pueden pagar.

Los datos de Idealista reflejan el auge de los pisos compartidos en España. Durante el segundo trimestre de 2026, la oferta de habitaciones creció un 12% interanual, mientras que el precio medio aumentó un 1%, hasta situarse en 425 euros al mes. Barcelona encabeza el ranking de las ciudades más caras para compartir vivienda, con una media de 600 euros mensuales por habitación. A continuación se sitúan Palma y Madrid, donde el coste medio alcanza los 550 euros.

El Observatorio prevé que la escasez de vivienda persistirá durante años. Neistat propone recuperar viviendas para alquiler residencial mediante seguridad jurídica, incentivos fiscales y más construcción y rehabilitación.