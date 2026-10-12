Hoy la provincia de Bilbao se vestirá de nubosidad, aunque la tarde ofrecerá claros que darán paso a un cielo despejado antes de que la noche vuelva a traer el manto nublado. Habrá brumas y nieblas matinales en el interior, con temperaturas estables o ligeramente en ascenso y un viento suave predominante del nordeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado y sol al atardecer

La jornada se presenta tranquila en Bilbao, con un cielo que se despereza lentamente, permitiendo que la luz se cuele entre las nubes. Por la mañana, las temperaturas rondarán los 13 grados, aunque la sensación térmica podría hacer que se sienta un poco más fresco debido a la elevada humedad. A pesar de que hay alguna posibilidad de chubasco matutino, no se espera que el día se vea afectado de manera significativa, dejando espacio para disfrutar de la calle.

Ya por la tarde, el sol, como un tímido invitado, se dejará ver con más fuerza, alcanzando los 25 grados en su máxima. El viento, aunque suave, soplará con calma, haciendo que el ambiente se sienta un poco cargado a medida que se acerque la noche. Para cuando el sol se despida a las 19:33, la temperatura caerá a unos agradables 15 grados, ofreciendo un fresco y acogedor final para el día.

Nubes y viento con posibilidades de lluvia en Baracaldo

Las nubes comienzan a agruparse sobre Baracaldo, anunciando un día marcado por la inestabilidad y el desapego de los planes al aire libre. A primera hora, un cielo grisáceo se presenta entre el viento moderado y una temperatura fresca de 14 grados que promete descensos notables a medida que avance la jornada.

A medida que la mañana se va desdoblando, la probabilidad de lluvia alcanza el 25%, con cielos que se oscurecerán hacia la tarde, donde la temperatura se mantendrá en 16 grados, sintiéndose como si fueran solo 13. A lo largo del día, el viento podría llegar a ser intenso, con rachas de hasta 40 km/h. Es recomendable salir preparado: un paraguas no será un exceso y una bufanda puede ser tu mejor aliada para combatir el fresco del aire.

Guecho: ambiente fresco con posibilidad de lluvia

El amanecer en Guecho nos recibe con un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas alrededor de 15 grados. A medida que avanza la mañana, la sensación térmica podría rozar los 22 grados, aunque la humedad, que alcanzará su pico en el día, hará que el ambiente se sienta algo pesado. Con una probabilidad de lluvia del 30% en las primeras horas, será un buen momento para llevar un paraguas, aunque no se esperan lluvias significativas por la tarde-noche.

Por la tarde, el cielo continuará parcialmente nublado y las temperaturas alcanzarán hasta 22 grados, ofreciendo un tiempo agradable para disfrutar del aire libre. El viento, con una velocidad media de 10 km/h y ráfagas previstas de hasta 30 km/h, mantendrá el ambiente fresco y agradable durante las horas de sol, que serán aproximadamente 11 en total, desde la salida a las 08:22 hasta la puesta a las 19:33.

Santurce: cielos despejados y ambiente agradable

Las condiciones de tiempo se presentan estables a lo largo de la mañana y la tarde, con cielos mayormente despejados y temperaturas que alcanzarán un máximo de 23 grados. Algunas nubes ligeras pueden aparecer, pero la probabilidad de lluvia es baja y el viento soplará suavemente, brindando una sensación agradable durante el día.

Un excelente momento para salir a disfrutar de un paseo o realizar actividades al aire libre, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para disfrutar de la jornada. Aprovecha para respirar aire fresco y desconectar de la rutina diaria.

Cielos parcialmente nublados y cálido en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos parcialmente nublados y una temperatura que roza los 13 grados, creando un ambiente fresco y agradable. No hay probabilidades de lluvia, lo que invita a disfrutar del aire libre mientras se toma un café o se realiza un paseo matutino.

A lo largo del día, el tiempo mejorará ligeramente, alcanzando una temperatura máxima de 25 grados en la tarde. La sensación térmica será cálida, así que es recomendable vestir ropa ligera y no olvidar las gafas de sol, ya que la luz solar se hará más presente conforme avancen las horas.