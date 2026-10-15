Cielos muy nubosos y brumas dispersas marcarán la jornada en buena parte de la provincia, aunque se espera que durante el día se despeje, dejando entrar algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas se mantendrán estables en el entorno del Ebro y ascenderán en el resto. El viento será flojo, con intervalos moderados del este en el litoral de Bizkaia. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y caluroso por la tarde

El cielo se abre paso entre nubes dispersas en esta jornada en Bilbao, donde el sol se asoma como un tímido invitado hacia las 08:24. Aunque la temperatura mínima se sitúa en 16 grados, la sensación térmica es similar, lo que nos regala un inicio de día fresco y agradable. A medida que avanzan las horas, el ambiente se tornará cálido con máximas de 29 grados y aunque la humedad será notable, no se prevén lluvias.

Ya por la tarde, la brisa suave, con una velocidad media de 10 km/h, hará que el calor sea más llevadero, con condiciones ideales para disfrutar del aire libre antes de que la puesta de sol, a las 19:30, ilumine el ocaso. La tarde-noche también se presentará sin riesgo de lluvia, permitiendo que las temperaturas desciendan a 22 grados, haciendo de esta jornada un momento perfecto para salir y disfrutar de la ciudad.

Cielo sombrío y lluvias inminentes en Baracaldo

El cielo de Baracaldo se presenta hoy sombrío y cargado, como si los elementos estuvieran a punto de desatarse. Las primeras horas de la mañana ofrecen una calma tensa, con una temperatura que ronda los 17°C y humedades elevadas, mientras el viento sopla suavemente del sureste, presagiando cambios inminentes.

A medida que avanza el día, el ambiente se tornará más agitado. La tarde promete ser especialmente dinámica, con ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta 30 km/h y una sensación térmica que podría descender hasta los 16°C. Con una probabilidad de lluvia del 100% en ciertos momentos, es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

Guecho: ambiente agradable para disfrutar al aire libre

El día comienza en Guecho con un amanecer despejado y fresco, ya que la temperatura mínima ronda los 17°C. Con un ambiente que, aunque parece agradable, se sentirá algo pesado debido a la humedad, que alcanza picos del 100%. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá mayormente claro, alcanzando temperaturas de hasta 23°C. No se espera lluvia en ninguna parte de la jornada, lo que sugiere una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre.

Durante la tarde, el calor se intensificará, alcanzando una máxima de 25°C, pero la sensación térmica puede llegar a ser similar. El viento soplará desde el sureste a una velocidad suave de 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzan hasta los 30 km/h, lo que puede hacer que se sienta un ligero frescor en los momentos de mayor intensidad. El sol se pondrá a las 19:30, ofreciendo más de 11 horas de luz, ideal para disfrutar de la tarde en esta encantadora ciudad costera.

Santurce: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable y agradable, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y los 26 grados. Durante la mañana, el cielo mostrará algunas nubes, mientras que la tarde se espera mayormente despejada. Un viento suave del sureste acompañará la jornada, creando un ambiente fresco y cómodo, sin previsiones de lluvia.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por los alrededores o realizar actividades al aire libre. El ambiente tranquilo invita a aprovechar las horas del día, ya sea en compañía de amigos o en solitario, disfrutando del paisaje del entorno.

Cielos claros y calor agradable en Basauri

En Basauri, la mañana se presentará tranquila, con cielos despejados y una temperatura que comenzará en 16°C, lo que dará lugar a un ambiente fresco y agradable. A medida que avance el día, el termómetro irá subiendo hasta alcanzar una máxima de 29°C por la tarde, manteniendo un viento suave del sureste que hará que la jornada sea más llevadera.

La tarde se prevé similar, con cielos claros y sin posibilidad de lluvia, ideal para disfrutar del aire libre. Con un sol radiante, será recomendable vestir ropa ligera y cómoda, así como recordar la protección solar para disfrutar plenamente de este bonito día en la ciudad.