Hoy, 15 de octubre de 2026, se espera un día mayormente nublado en toda la provincia, con algunas brumas y bancos de niebla al final de la jornada. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas ligeras subirán en los litorales. El viento será flojo, predominantemente del oeste en las zonas costeras. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo se despereza lento en Bilbao, anunciando un día sin riesgo de lluvias. Mientras los habitantes comienzan su jornada, la temperatura se sitúa en confortables 15 grados y el aire fresco precede la calidez que alcanzaremos en la tarde, donde el sol brillará alto, elevando el termómetro hasta los 29 grados. La humedad, aunque alta, no opaca el resplandor que se asoma en el horizonte, invitando a disfrutar del exterior.

A medida que avanza la jornada, la brisa soplará con suavidad desde el norte, con una velocidad moderada de 10 km/h. Ya por la tarde, cuando el sol se aproxime a su declive, el ambiente se sentirá un poco pesado, pero eso no evitará que los bilbaínos disfruten de hasta cuatro horas de luz antes de que la noche imponga su símbolo de descanso, a las 19:28. La experiencia del día se adereza con temperaturas agradables y una sensación térmica que en sus picos podría alcanzar los 30 grados, haciendo de esta jornada un momento perfecto para pasear y relajarse al aire libre.

Ambiente inestable con viento fuerte en Baracaldo

El cielo de Baracaldo se presenta gris y cargado, mientras ráfagas de viento comienzan a jugar entre los edificios. Las nubes oscurecen la escena, prometiendo un día marcado por la inestabilidad y frescura, donde temperaturas que oscilan entre los 16°C y 27°C nos recuerdan el paso del verano.

Por la mañana, la sensación térmica es más agradable, pero la situación cambiará a medida que avance el día. A pesar de no esperar lluvias, la probabilidad de viento fuerte, con rachas que superan los 30 km/h, será una constante. Con una humedad que alcanzará el 90%, quizás sea mejor no olvidarse del abrigo y estar atento al cielo.

Guecho: cielo nublado y ambiente agradable

Las primeras horas de este día en Guecho amanecen con un cielo parcialmente nublado, ofreciendo una temperatura mínima de 17 grados y una sensación térmica similar, lo que nos da la impresión de un ambiente fresco. A medida que avanzamos hacia la mañana, la temperatura irá ascendiendo hasta los 24 grados, manteniendo una humedad relativa del 65%, creando un ambiente agradable. Durante toda la jornada, no se espera lluvia y el viento soplará del norte con una velocidad media de 15 km/h, aunque se pueden registrar ráfagas de hasta 30 km/h.

Por la tarde, el cielo se tornará un poco más nublado, pero la temperatura se mantendrá cálida, con registros de hasta 20 grados. Con 13 horas de luz disponibles gracias a la salida del sol a las 08:26 y su puesta a las 19:28, será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La combinación de un ambiente seco y temperaturas moderadas promete hacer de esta jornada una experiencia placentera para todos los guechanos.

Santurce: cielo parcialmente nublado y ambiente tranquilo

El tiempo muestra condiciones estables a lo largo del día, con un cielo parcialmente nublado y temperaturas que alcanzarán un máximo de 25 grados. Se espera un ambiente tranquilo, con vientos suaves y sin probabilidad de lluvias, lo que hace de esta jornada una oportunidad ideal para disfrutar al aire libre.

Aprovechar el día para pasear por el vecindario o hacer alguna actividad al aire libre es una excelente idea, ya que la sensación térmica se mantendrá agradable. Es un buen momento para disfrutar de un café en la terraza o una caminata en compañía.

Cielos despejados y calor agradable en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados y una agradable temperatura de 15 grados, perfecta para disfrutar del aire fresco. A medida que avanza el día, el sol irá calentando el ambiente, alcanzando una máxima de 29 grados por la tarde, por lo que se recomienda salir preparado con ropa ligera y un buen protector solar. La brisa suave, con vientos de hasta 10 km/h, añadirá un toque de frescura al ambiente, haciendo de esta jornada una oportunidad ideal para pasear al aire libre.