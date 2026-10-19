Hoy 19 de octubre de 2026, en toda la provincia se esperan intervalos de nubes bajas y medias, con una probabilidad de brumas y nieblas en el interior de Álava. Las temperaturas mínimas descenderán en el litoral de Bizkaia, mientras que las máximas permanecerán estables, salvo ligeros descensos en Gipuzkoa. Viento flojo variable en el interior y brisas en el litoral al final del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado con posible lluvia y brisa fresca

La jornada en Bilbao se presenta con un cielo que se asoma entre nubes, mientras la madrugada deja atrás temperaturas frescas alrededor de 7 grados, con la salida del sol a las 08:30. Aunque la probabilidad de lluvia es baja por la mañana, se intuyen chubascos amenazantes que podrían llegar a convertirse en compañeros incómodos durante la tarde y noche, cuando el termómetro alcanzará su máximo de 17 grados, en un ambiente que se sentirá algo pesado por la humedad.

A medida que el día avanza, el viento del noreste soplará suavemente a 10 km/h, creando una brisa refrescante. Sin embargo, ya por la tarde, el cielo se cubrirá más, dejando entrever que la lluvia es más probable cuando el sol se esconda a las 19:22. La sensación térmica podría aguijonear el cuerpo, sintiéndose tan fresca como 7 grados, mientras vayas navegando entre las sombras de una jornada que promete ser inquietante y variable.

Nubes y cambios con posibles lluvias en Baracaldo

Un amanecer nublado en Baracaldo anticipa un día marcado por la inestabilidad. Las nubes grises dominan el cielo, mientras un viento del noreste comienza a soplar, anunciando cambios bruscos en la temperatura y la llegada de precipitaciones. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia será baja, permitiendo que la temperatura se eleve hasta los 18 grados.

Sin embargo, la tarde traerá un giro significativo, pues las lluvias se volverán más probables, alcanzando un 40 por ciento de posibilidades. El viento, aunque moderado, puede soplar con rachas de hasta 30 km/h, lo que sumado a una sensación térmica más baja podría hacer que el ambiente se sienta más fresco. Es un día para llevar paraguas y un abrigo ligero, pues las sorpresas del tiempo podrían pasar factura a quienes no estén preparados.

Guecho: ambiente cambiante con posibilidades de lluvia

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente nublado y una sensación térmica de 10°C, aunque el termómetro marcará una mínima de 10°C. A medida que avance la jornada, se espera que el ambiente se torne un poco más cálido, alcanzando hasta los 17°C. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es del 45%, con riesgo de algunas precipitaciones más notables durante la tarde-noche. El viento soplará del noreste a una velocidad media de 10 km/h, aunque se prevén ráfagas de hasta 30 km/h, por lo que conviene estar atentos.

A lo largo de la mañana, la humedad alcanzará un 100%, lo que hará que el ambiente se sienta pesado. Alrededor de las 08:30 saldrá el sol, ofreciendo unas 11 horas de luz, perfecto para disfrutar del día pese a la posibilidad de algunas lluvias. La tarde presentará un cielo parcialmente nublado y la temperatura se mantendrá agradable, aunque no se descartan algunas gotas antes de que caiga la noche.

Santurce: cielo despejado y viento suave

La jornada presenta un tiempo templado, con un cielo mayormente despejado y algunas nubes que podrían hacer su aparición en la tarde. Aunque existe la posibilidad de ligeras lluvias, el viento soplará con suavidad desde el noreste, aportando una sensación de frescura agradable durante todo el día.

Es un momento ideal para pasear y disfrutar del entorno, ya que las temperaturas se mantendrán agradables. Las actividades al aire libre se pueden realizar sin mayor preocupación, permitiendo una conexión más cercana con el día a día.

Cielos cubiertos y probables lluvias en Basauri

Las primeras horas del día en Basauri se presentan con cielos parcialmente cubiertos y un ambiente fresco, con temperaturas rondando los 7 grados. A medida que avance la mañana, los nublados aumentarán y la posibilidad de lluvia se hará más evidente, especialmente durante la tarde-noche, elevándose la temperatura a un máximo de 17 grados. Es recomendable salir preparado para el cambio, llevando un paraguas y vistiendo ropa adecuada para un día cambiante, donde las ráfagas de viento del noreste podrían sorprender.