Cielos nubosos por la mañana en toda la provincia, con la esperanza de claros en la segunda mitad del día. Las temperaturas mínimas y máximas experimentarán un ligero descenso, especialmente en la mitad oriental. El viento soplará flojo del nordeste, intensificándose en el litoral y con posibles rachas fuertes en zonas altas de Araba por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo gris con tregua solar por la tarde

El cielo se despereza lentamente en Bilbao, luciendo un matiz grisáceo que invita a estar alerta ante posibles chubascos durante la mañana. A medida que el día avanza, la temperatura oscilará entre los 9 y los 17 grados, mientras un viento del noreste sopla suavemente a 15 km/h, aunque con rachas que pueden alcanzarse hasta los 30 km/h. Con la humedad relativa en su punto más alto, el ambiente se sentirá un poco pesado, lo que podría hacer que la sensación térmica se mantenga en el lado fresco.

Ya por la tarde, el panorama cambia significativamente; el sol llegará como un tímido invitado entre nubes menos amenazantes, brindando un respiro a la jornada. La probabilidad de lluvia se disipa, permitiendo disfrutar de una velada tranquila sin lluvias a la vista. La luz del día se irá apagando a las 19:23, tras aproximadamente 11 horas de tibia claridad, donde la calidez de la temperatura máxima alcanzará su esplendor antes de dar paso a una noche fresca y suave.

Cielos nublados y posibilidad de lluvias en Baracaldo

Un día en Baracaldo comienza con el susurro del viento recorriendo las calles, presagiando una jornada marcada por la inestabilidad. Las nubes grises se agrupan en el cielo, dejando entrever la posibilidad de lluvias, mientras la brisa fresca invita a estar alerta. La mañana traerá una temperatura máxima de 18 grados, aunque la sensación térmica podría bajar a 11 debido al viento del noreste, que soplará a 15 km/h.

La tarde, sin embargo, promete ser más tranquila, con cielos despejados y temperaturas que irán cayendo a medida que el sol descienda. Con un 50% de probabilidad de lluvias por la mañana y una humedad que podría alcanzar el 70%, es aconsejable no olvidar el paraguas si se sale temprano. Mantente preparado para un cambio y abrígate bien, ya que las condiciones pueden ser frescas e incómodas.

Guecho: ambiente variable con posibilidad de lluvia

El día amanece en Guecho con un cielo parcialmente nublado y temperaturas suaves que se moverán entre los 13 y 17 grados. Aunque hay una probabilidad del 40% de lluvia durante la jornada, especialmente por la mañana con un leve riesgo del 35%, parece que la tarde-noche se mantendrá completamente seca. El viento soplará del noreste a una velocidad media de 15 km/h, con algunas ráfagas que pueden alcanzar los 30 km/h, así que es recomendable estar atento a su fuerza.

A medida que el sol salga a las 08:29, disfrutaremos de aproximadamente 11 horas de luz y la sensación térmica podría alcanzar los 17 grados. La humedad rondará el 60%, lo que le dará un toque de pesadez al ambiente, aunque no será un día excesivamente caluroso. En resumen, será una jornada variable, con el cielo parcialmente nublado y un ambiente fresco, ideal para disfrutar del aire libre si se elige bien la hora.

Santurce: nubes dispersas y ambiente tranquilo

El tiempo en Santurce se presenta mayormente estable con algunas nubes dispersas a lo largo de la mañana. Las temperaturas rondarán entre los 11 y los 17 grados, con ligeras brisas del noreste y posibilidad de una ligera lluvia temprana, pero sin que esto afecte significativamente la jornada.

Un día así es ideal para disfrutar de un paseo corto o realizar tus actividades diarias al aire libre. El ambiente será tranquilo, perfecto para salir y disfrutar de la atmósfera, sin preocupación por cambios drásticos en el tiempo.

Cielo nublado y ambiente fresco en Basauri

Este martes en Basauri se presenta con un cielo parcialmente nublado y una ligera brisa del nordeste, creando un ambiente fresco. Las temperaturas oscilan entre 8 y 12 grados, pero con la sensación térmica que podría bajar aún más en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera que el tiempo mejore, alcanzando una máxima de 17 grados por la tarde. No habrá lluvias en la tarde-noche, así que será un buen momento para sacar la chaqueta y disfrutar de un paseo bajo el sol.