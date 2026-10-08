Cielos nubosos y posibles brumas marcan el día en toda la provincia, con lluvias que serán más intensas en el nordeste durante la madrugada y más dispersas hacia la tarde. Las temperaturas descenderán, especialmente en el interior y el viento soplará de forma moderada en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y lluvia con ambiente fresco

El tiempo en Bilbao nos recibe hoy con un cielo encapotado que se despereza lentamente, anunciando una jornada en la que la lluvia será la protagonista. Durante las horas de la mañana, habrá un alto riesgo de chubascos que podrían acompañarnos hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 19 grados, mientras el viento soplará de manera moderada, aportando una sensación más fresca que la cifra en el termómetro.

Ya por la tarde, el panorama no mejora, ya que la probabilidad de precipitaciones continúa elevada. Las temperaturas se mantendrán con mínima de 13 grados y una máxima que alcanzará los 19, aunque la humedad, que rondará el 85%, hará que el ambiente se sienta bastante cargado. Con la salida del sol a las 08:17 y su despedida a las 19:40, tendremos unas horas de luz limitadas, perfectas para refugiarse en casa y contemplar el cielo gris desde la ventana.

Ambiente inestable con lluvias persistentes en Baracaldo

Las primeras horas del día traen una atmósfera cargada de inestabilidad en Baracaldo, donde el cielo amanecerá cubierto y los vientos frescos comienzan a soplar con fuerza, presagiando un intervalo de lluvias persistentes. Durante la mañana, los termómetros registrarán temperaturas que oscilarán entre los 15 y 18 grados, mientras el aire húmedo proporcionará una sensación térmica que podría sentirse aún más fresca.

A medida que avanza la jornada, el panorama no mejora, con una probabilidad de lluvia del 95% en la tarde-noche y un viento que alcanzará ráfagas de hasta 35 km/h. La diferencia térmica será notable, con máximas de solo 20 grados frente a mínimas de 14. Dadas las circunstancias, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien para afrontar este día inusual.

Guecho: cielo nublado y lluvias persistentes

Este día en Guecho amanece con un cielo cubierto y una probabilidad de lluvia del 100%, lo que sugiere que se presentarán precipitaciones desde la madrugada y continuarán hasta el mediodía. Las temperaturas rondarán entre los 15 y 19 grados, con un ambiente húmedo que podría sentirse pesado debido a la alta humedad relativa. El viento soplará del norte a una velocidad media de 15 km/h, con ráfagas que alcanzarán hasta los 45 km/h, lo que podría hacer que el día se sienta más fresco.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá igual de nublado y la probabilidad de lluvia seguirá alta, alcanzando el 95% durante la tarde-noche. Las temperaturas se mantendrán similares a las de la mañana y aunque la sensación térmica podría llegar a los 19 grados, la combinación de elementos meteorológicos hará que la jornada sea fresca, típica de esta época. Con el sol saliendo a las 08:17 y poniéndose a las 19:40, Guecho contará con 11 horas de luz, perfectas para disfrutar de un día en el hogar.

Santurce: cielo nublado con posibles lluvias

El tiempo presenta un ambiente mayormente nublado a lo largo del día, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 19 grados. La brisa soplará de manera suave, con ráfagas ocasionales, sumando un toque ligero al panorama, aunque hay posibilidades de lluvia, especialmente por la tarde-noche.

La jornada es ideal para disfrutar de un paseo bajo el cielo veinticuatro, permitiendo a los vecinos aprovechar el ambiente tranquilo para realizar sus actividades diarias sin mayores preocupaciones.

Cielo cubierto y lluvia persistente en Basauri

La jornada en Basauri se presenta con un cielo bastante cubierto y una atmósfera fresca. Durante la mañana, las temperaturas rondarán los 13°C y la posibilidad de lluvia será muy alta, creando un ambiente de bruma que sin duda refrescará el día.

Conforme avance la tarde, la situación no mejorará mucho, ya que se prevén más lluvias y temperaturas que apenas alcanzarán los 18°C. Se recomienda llevar un paraguas y vestirse con capas para hacer frente a esta jornada tan variable.