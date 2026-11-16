Predominarán los cielos nubosos en toda la provincia, con la posibilidad de algunas precipitaciones débiles y dispersas por la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, con un ligero aumento en las máximas, especialmente en Bizkaia y Gipuzkoa. Los vientos serán flojos a moderados del sur y suroeste, con intervalos muy fuertes en el interior norte por la noche. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: tarde de chubascos y viento suave

El cielo de Bilbao se despereza lento esta jornada, donde la probabilidad de chubascos aumenta a medida que avanza el día. A primera hora, amanecemos con una temperatura fresca que ronda los 14 grados, mientras el viento sopla del sur a una velocidad moderada que podría sentirse un poco más fuerte de lo habitual. La humedad, en un 95%, aporta una sensación un tanto pesada al ambiente, presagiando que el sol, aunque tímido, aparecerá durante algunos momentos.

Ya por la tarde, el cielo transita hacia un gris más uniforme y la probabilidad de lluvia se incrementa, acompañada de rachas que podrían ser intensas. Las temperaturas alcanzarán su pico en torno a los 20 grados, aunque la sensación térmica puede jugar en contra, haciéndonos sentir un calor más intenso. La luz se irá desvaneciendo lentamente a medida que el sol se oculta tras el horizonte a las 17:46, marcando el final de un día donde el clima ha propuesto su propia danza de luz y sombra.

Nublado y lluvias a la vista en Baracaldo

Una mañana gris se asoma en Baracaldo, donde el aire se siente cargado y una inquietante calma precede a los cambios que se avecinan. Las nubes se arremolinan en el cielo, dejando entrever un día marcado por la inestabilidad. La temperatura ronda los 15 grados y con una humedad que alcanza el 100%, el ambiente se torna denso e incómodo.

A medida que avancen las horas, se prevé que la tarde traiga consigo lluvias que aumentarán considerablemente, con un 65% de probabilidad y rachas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h. Aunque la mañana será templada, el descenso térmico hará que la sensación bajen hasta los 10 grados por la tarde. Un consejo práctico: mejor llevar paraguas y prepararse para un día bastante variable.

Guecho: cambio de tiempo y nubes ameaçadoras

Esta jornada en Guecho nos recibe con un amanecer fresco, donde la temperatura mínima se sitúa en 12°C. A medida que avance la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas alcanzarán los 15°C, aunque la sensación térmica se sentirá más ligera. La probabilidad de lluvia será baja en estas horas. Sin embargo, la tarde traerá consigo cielos más nublados y un incremento en la posibilidad de lluvia, que asciende al 65%. Con rachas de viento del suroeste que pueden llegar hasta los 65 km/h, el ambiente se tornará más húmedo y pesado, con temperaturas cercanas a los 20°C.

El día contará con aproximadamente 9 horas y 40 minutos de luz, comenzando con la salida del sol a las 08:06 y culminando con su puesta a las 17:46. Si bien la mañana se presenta tranquila, se recomienda estar preparados para un cambio en el tiempo por la tarde, que promete ser más variable y potencialmente incómodo debido a la combinación de inestabilidad y humedad.

Santurce: cielo variable con viento suave

El tiempo presenta un panorama moderadamente variable en la mañana, con temperaturas frescas alrededor de 15 grados y un cielo poco nublado que puede dar paso a algunos intervalos más nublados en la tarde. Aunque hay posibilidad de lluvias más hacia la tarde-noche, el viento de suave a moderado acompaña la jornada, con rachas a considerar.

Un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre invita a aprovechar el día. Ya sea una caminata por el paseo marítimo o una pausa en una terraza, el tiempo ofrece oportunidades agradables para relajarse y disfrutar del entorno.

Cielo nublado y posibilidad de lluvia en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas, alrededor de 14 grados, que pueden dar una sensación térmica de 9 grados. Un viento del sureste soplará suavemente, creando un ambiente algo fresco pero agradable. A medida que avanzamos hacia la tarde, las posibilidades de lluvia aumentan, con cielos más cubiertos y temperaturas que alcanzarán los 20 grados, aunque la probabilidad de lluvia será notable.

Se recomienda vestir en capas y llevar paraguas, ya que la tarde-noche podría ser lluviosa con rachas de viento de hasta 50 km/h. Así que, si planeas salir, ¡prepárate para un tiempo cambiante!

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET