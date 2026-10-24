Cielos velados y lluvias dispersas marcan el día en toda la provincia, con especial atención al este de Gipuzkoa donde la nubosidad y las precipitaciones serán más frecuentes. Las brumas y nieblas matinales podrían hacer acto de presencia en el interior. Las temperaturas mínimas descenderán levemente, mientras que las máximas subirán en general, salvo en el tercio norte. Un viento flojo del sur predominará, aunque en el litoral se sentirá más fuerte al inicio del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao:

Sol brillante y ambiente agradable

El cielo se despereza lento en Bilbao, presentando una hermosa mañana que invita a disfrutar de un paseo. Para el 19 de hoy, los primeros rayos del sol saldrán a las 08:36 y aunque la probabilidad de lluvia es escasa, el aire se sentirá algo cargado con una humedad que alcanzará el 100%. Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados de mínima y los cálidos 19 de máxima, una verdadera invitación a disfrutar del aire libre.

Ya por la tarde, el sol brillará con mayor intensidad y el azul del cielo se hará más fuerte. Las temperaturas se mantendrán agradables, pero el viento soplará suavemente del norte a unos 10 km/h, lo que añadirá un toque fresco a la atmósfera. La puesta del sol nos regalará colores maravillosos a las 19:14, cerrando una jornada que promete ser perfecta para disfrutar del exterior sin preocupación de lluvia.

Aire turbio y viento fuerte en Baracaldo

El día se despierta en Baracaldo con un aire turbio y nervioso, donde las nubes grisáceas se amontonan en el horizonte, presagiando lo que vendrá. A medida que avanza la mañana, el viento comenzará a soplar con fuerza, mientras las temperaturas fluctúan entre los 9 y 19 grados, ofreciendo un extraño contraste de calidez y brisa gélida.

La jornada presentará un notable descenso térmico por la tarde, con máximas alcanzando los 19 grados y mínimas de 8. La probabilidad de lluvias está presente, pero solo se vislumbra una ligera posibilidad durante la mañana. A pesar de la calma inicial, se prevén ráfagas de viento que superarán los 30 km/h, por lo que es recomendable llevar el paraguas a mano y abrigarse bien.

Guecho: ambiente fresco con nubes y lluvia

El día amanece en Guecho con un cielo parcialmente nublado, ideal para disfrutar de las primeras horas del día. Con una temperatura mínima de 10 grados, la sensación térmica será fresca. La probabilidad de lluvia por la mañana alcanza un 45%, por lo que es recomendable llevar un paraguas a la mano. A medida que avanzamos hacia la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado y las temperaturas subirán hasta alcanzar una máxima de 18 grados. El viento, soplando del norte a 10 km/h con ráfagas de hasta 30 km/h, contribuirá a un ambiente algo húmedo, con humedades que fluctuarán entre el 55% y el 95%. La jornada se despedirá con una puesta de sol a las 19:14, brindando unas 11 horas de luz.

Santurce: cielo mixto y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo que hará pequeñas transiciones entre nubes y claros. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 18 grados, mientras que algunas ráfagas de viento ligero de dirección norte podrían añadirse a la jornada, aunque sin mayor impacto.

Este ambiente moderado se presta para disfrutar de un paseo al aire libre o simplemente disfrutar de las actividades cotidianas con tranquilidad. Un día perfecto para conectar con el entorno y disfrutar de la frescura del tiempo.

Cielo despejado y ambiente cálido en Basauri

Esta mañana en Basauri, el tiempo se presenta tranquilo, con un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco. Las temperaturas rondan los 7 grados, pero se prevé que a medida que avancen las horas, el termómetro alcance los 19 grados, ofreciendo una jornada agradable.

A lo largo del día, el ambiente se mantendrá estable, sin rastro de lluvia en el horizonte. Para quienes salgan, es recomendable vestirse con prendas ligeras, ya que el sol podría hacer acto de presencia y calentar el ambiente, ideal para un paseo al aire libre.